Un sistema turistico del Polesine, Occhiobello aderisce

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Pianificazione e coordinamento strategico per un’offerta turistica che valorizzi il Delta e il Po. Il consiglio comunale ha approvato il protocollo di intesa per l’organizzazione di gestione della destinazione (Ogd) ‘Po e il suo Delta’ affinchè anche Occhiobello sia parte di un progetto di qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici a partire dalle risorse naturalistiche fluviali. L’Ogd ‘Po e il suo Delta’ è l’organismo costituito nel 2016 a livello territoriale (legge regionale n. 11/2013) da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata della destinazione e per la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione.

“Abbiamo deciso di aderire all'Ogd e investire in questa opportunità – spiega l’assessore al Marketing territoriale Raffaele Ziosi - per entrare in un sistema turistico del Polesine, un sistema finalmente strutturato e organizzato”.

“Siamo un territorio di confine, è evidente, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre – continua Ziosi -, ma siamo anche e soprattutto un territorio simbolo a stretto contatto con il fiume Po e una porta di accesso alle destinazioni della nostra provincia che si affacciano sul mare, vogliamo che Occhiobello sia conosciuta e apprezzata anche per queste sue caratteristiche".

L’Ogd punta a creare condizioni per operare nella promozione del territorio su un’area vasta ma collegata da potenzialità di sviluppo. Il parco regionale veneto del fiume Po e i comuni rivieraschi contigui possiedono i requisiti indicati dalla Regione (deliberazione della giunta regionale n. 2286/2013), come la dimensione turistica che si traduce in cicloturismo, turismo fluviale e balneare, prodotti tipici, siti di interesse storico e archeologico. L’Ogd agisce concretamente promuovendo le eccellenze gastronomiche, i prodotti dell’artigianato, i servizi del commercio e dell’intrattenimento. Saranno quindi organizzati i sistemi di informazione ai turisti (Iat e infopoint), verrà approvata un’immagine coordinata di destinazione, saranno realizzate attività di marketing pianificate attraverso l’annuale piano di marketing operativo. Il concetto di destinazione turistica, inoltre, nel caso specifico del Po e il suo Delta, significa anche allungare la stagionalità turistica coinvolgendo gli addetti per un periodo più lungo introducendo un diverso rapporto tra turismo e stagionalità.

I firmatari del protocollo d’intesa si impegnano a garantire le forme di finanziamento e ad attuare cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e nello sviluppo dei prodotti turistici.