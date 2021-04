Barbierato: “Stiamo lavorando in sinergia con la Regione per la metropolitana in superficie Adria-Venezia”

ADRIA (Rovigo) - "Stiamo lavorando per accelerare e supportare le pratiche di nostra competenza per favorire la realizzazione della elettrificazione della linea ferroviaria Adria-Mestre, specificatamente lungo la tratta Adria-Mira Buse. Un progetto che consentirà di trasformare la vaca mora in una metropolitana di superficie che collega i due capolinea della tratta ferroviaria che attraversa alcune importanti province della nostra regione Veneto”.nel parlare degli atti che competono al comune di Adria per dare seguito al progetto di miglioramento della linea ferroviaria che da Adria porta a Venezia. Un intervento che sarà finanziato con il fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014-2020.Un’opera per la quale, secondo il crono programma di Infrastrutture Venete srl, si prevede la consegna del progetto definitivo entro la fine del mese e l'individuazione dell'operatore economico entro la fine di quest’anno. Una progettualità più volte annunciata dalla Regione Veneto che si inserisce nei tempi di consegna dei nuovi treni a trazione elettrica previsti per fine 2022, inizi del 2023.La realizzazione delle tre sottostazioni elettriche di trasformazione e conversione SSE, previste ad Adria, Piove di Sacco e Mestre. E la terza fase consisterà in interventi di connessione della nuova linea di trazione elettrica con la linea di trazione elettrica esistente lungo la tratta Mira Buse-Mestre”."Si tratta di un importante investimento per rendere più sostenibile, moderno e all'avanguardia il collegamento, che insieme ad altre azioni previste diminuirà il tempo di percorrenza della tratta, problema più volte segnalato dai pendolari.ichiara il consigliere con delega alla mobilità Enrico Bonato.“Il miglioramento del servizio di trasporto pubblico si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana intrapreso come amministrazione civica per far diventare Adria più bella”- dichiara l’assessore all’urbanistica Marco Terrentin nel ricordare i lavori in corso per la nuova area sosta camper-.ichiara l’assessore Andrea Micheletti, nel ricordare i murales realizzati dagli studenti delle scuole superiori sugli edifici della stazione e l’avvio dello stallo nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Uno spazio che Rti ha concesso in comodato d’uso al Comune di Adria che a sua volta lo ha veicolato ad alcune realtà associative del territorio, attive nell’attuare iniziative per un turismo di visitazione esperienziale nel territorio.