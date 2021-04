Il parere negativo del Comune di Rovigo rallegra Coldiretti

ROVIGO –Coldiretti non intende fermarsi e si rivolge quindi ai cittadini per spiegare cosa sta accadendo e per rendere nota la sua posizione in merito tramite una petizione.“Il tema riguarda tutti – commenta – C. Rovigo è stata presa d’assalto ma sono numerosi i progetti sparsi anche in altre regioni d’Italia, segnalazioni arrivano dal Friuli e dal Molise. Ribadiamo che non è un no assoluto. Siamo d’accordo che serva grande impegno sulle energie rinnovabili, ma. Anche l'Unione Europea nel Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima privilegia le zone ad uso non agricolo per gli impianti fotovoltaici a terra, oltre a quelle già edificate o compromesse”.A margine Coldiretti ha costituito il comitato “MammeZeroConsumoSuolo” insieme a Donne Impresa Coldiretti Veneto che hanno anche lanciato il concorso di disegno “L’energia scolare per dire No al fotovoltaico a terra” aperto a tutte le scuole elementari della Regione del Veneto.