Achille Ferrari ha raccontato "il mio Matteotti" in videoconferenza a Ceregnano

CEREGNANO (Rovigo) - Solo mezz'ora di ritardo per colpa di un attacco haker prontamente arginato da Lydia Rigotto del Comitato per la Biblioteca di Ceregnano e Achille Ferrari, cimentandosi con la sua risaputa maestria sul palcoscenico virtuale dio dello smartphone, hanno ascoltato le tappe importanti della vita del martire polesano a partire, a 14 anni, dalla sua prima iscrizione al partito socialista, la fondazione della prima camera del lavoro, i suoi discorsi per la pace, e il conseguente confino in Sicilia ed in altre località.- con testi originali elaborati da lui stesso - riesce a esaltare i sentimenti, le determinazioni, le paure del giovane Matteotti intrecciandole coi momenti più sereni della sua vita famigliare presto funestate dalla necessità della lontananza al fine di preservare i suoi cari dalle azioni squadriste..Il predidente di Cer.Co.Gem ha anche sottolineato come presentare la straordinaria quanto triste storia di Matteotti sia il modo per celebrare, da parte delle due associazioni, la giornata che ricorda la liberazione dal Nazifasascismo e il suo profondo significato a qualche giorno dal 25 Aprile.L'attualità di Matteotti, e la paura che si ha della sua figura, è dimostratata anche dal vile attacco subito durante la serata. I vecchi fascimi e i nuovi hanno in comune la viltà: il favore delle tenebre delle squadre fasciste, allora, l'anonimato di haker oggi. Nelle prossime ore il fatto sarà segnalato alla Polizia