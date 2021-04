Azzalin (PD): "Schizofrenia politica della Regione Veneto sulle trivelle, prima i ricorsi, oggi il silenzio"

ROVIGO - “Le ragioni alla base del referendum dell’aprile 2016 sono ancora tutte sul tavolo, per questoex consigliere regionale del Partito Democratico e, a proposito del via libera ambientale a 10 progetti per sfruttare i giacimenti nazionali di metano e petrolio nei fondali che coinvolgono anche la provincia di Rovigo.La scelta del Governo è quantomeno contraddittoria edella transizione ecologica e del Green deal europeo?”.“È poi paradossale - insiste Azzalin - che la futura piattaforma Teodorico si trovi praticamente sul confine del Sic marino dell’Alto Adriatico. Da un lato si crea uno strumento per tutelare specie a rischio di estinzione, dall’altro si autorizzano perforazioni per la ricerca di idrocarburi. Quindi a tartarughe e delfini danno fastidio soltanto i pescatori professionali, mentre le trivelle non rappresentano alcun problema: sarebbe un fenomeno interessante, da analizzare scientificamente.Dobbiamo guardare al futuro, il gas è un combustibile del passato. Ne prenda atto anche la maggioranza che governa la Regione e,Cos’è cambiato rispetto ad allora? Pensa che anche trivelle e piattaforme offshore siano delle valide attrazioni oppure, più semplicemente, era solo una battaglia di bandiera contro un governo di centrosinistra?”.