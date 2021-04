Un incontro online sull'ambiente coordinato dal Veneto che Vogliamo

ROVIGO -

Una delle menti più lungimiranti nell’affrontare le relazioni fra essere umano ed ambiente scriveva nel 1989: “…il nostro pianeta non assomiglia più ad un ragazzo che, anche quando si ferisce, sa bene che guarirà poi in poco tempo, ma piuttosto ad un malato grave che dopo i primi infarti deve temere che ogni nuovo trauma potrebbe essere letale.”



Alexander Langer guardò agli effetti delle azioni dell’uomo sulla terra, affrontando le conseguenze per l’ambiente, ma valutando anche l’impatto fra i popoli e fra generazioni.

Questa prospettiva è più che mai attuale. Oggi subiamo le conseguenze di un approccio al mondo circostante puramente utilitaristico. Un approccio che ancora porta a considerare inesauribili e patrimonio di pochi quelle risorse che invece sappiamo avere un limite ed essere allo stesso tempo patrimonio di tutte e tutti. E’ un modello che continua a scaricare sui più deboli e poveri, ma anche sulle generazioni future, il peso del consumo di suolo, delle deforestazioni, dell’inquinamento di aria ed acqua ed ora, delle conseguenze ancora non completamente prevedibili, del cambiamento climatico.

Conseguenze che toccano anche la nostra provincia: sono aumentati i lunghi periodi di siccità, alternati da rovesci a carattere molto violento, che provocano spesso allagamenti delle campagne, abbiamo imparato a conoscere il timore per le trombe d’aria e a convivere con estati sempre più afose. La qualità stessa dell’aria in pianura Padana, e il Polesine non fa eccezione, è fra le peggiori d’Europa.

Non se ne esce in poco tempo, ma proprio per questo è necessario affrontare con coscienza e responsabilità questi cambiamenti ed mettere in pratica quelle scelte che possono mitigare gli effetti, ridurre le conseguenze e migliorare nel tempo le condizioni, in modo tale da non lasciare sulle spalle dei nostri figli un debito ambientale inesigibile.

Chi deforesta uccide, quem desmata mata, era lo slogan dei movimenti ambientalisti brasiliani. Disboscare è togliere il polmone, l’ossigeno al pianeta, ma è anche rompere l’equilibrio di interi ecosistemi e della regolazione climatica. Allora è evidente quanto sia importante, fra le politiche di mitigazione, imparare ad amare gli alberi, piantarli, creare nuove aree verdi, boschive, in un orizzonte di pianura che ha perso molto del proprio patrimonio ambientale.

Per parlare di questo abbiamo invitato mercoledì 21 aprile alle ore 21.00 dalla amministratori locali e ambientalisti. dalla pagina Facebook del Veneto che vogliamo Polesine

In un dibattito online moderato da Andrea Micheletti del coordinamento polesano del Veneto che Vogliamo saranno presenti la scrittrice Annalisa Corrado di Green Italia, Dina Merlo – Assessore all’ambiente del Comune di Rovigo, Niccolò Brizzolari - studente esponente di Fridays for Future, Eddi Boschetti – presidente provinciale di WWF Rovigo e Aldo d’Achille - Sindaco del Comune di San Bellino.

Vogliamo capire con loro cosa si sta facendo nella nostra provincia e come far crescere la partecipazione nella gestione ambientale.