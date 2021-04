I civici adriesi sono a favore del fotovoltaico

ADRIA (Rovigo) - Le liste civiche di Adria entra nel merito della questione del fotovoltaico di Loreo ( LEGGI ARTICOLO ), specificando anche la propria posizione.nel momento in cui esprime la sua contrarietà sull’impianto fotovoltaico di Loreo, puntando il dito sul sindaco di Adria senza rivolgersi al Sindaco Gasparini"., è stata interessata solo per la posa di un elettrodotto del fotovoltaico che sconfinerà in parte nel territorio comunale di Adria".Proseguendo: "Un partito, il Partito Democratico, al quale rispondiamo che i parchi fotovoltaici, quelli di ultima generazione, possano essere fattibili solo su aree come nel caso dell’ex sito Deltalat. Una zona urbanistico produttiva abbandonata da anni, per la quale, dal luglio scorso, è stato avviato il recupero e la bonifica di tale area degradata - affermano le liste civiche Ibc, Siamo Adria e Adria Civica.che hanno chiesto l’approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Veneto per ottenere l’Autorizzazione Unica. Una notizia già diffusa ai media dal sindaco e dall’assessore ai lavori pubblici. Un’opera fattibile e rispettosa dell' ambiente che non sorgerà su un terreno agricolo ma su un’ area urbanistico produttiva- ribadiscono le liste civiche".Nel concludere le liste civiche fanno notare un po’di confusione in casa Pd nel contesto provinciale:, contro il quale si é mossa anche Coldiretti e nel contempo sono diversi i pareri espressi dalle sedi del Pd di Adria, Loreo e una parte del Partito Democratico a Rovigo. Posizioni diverse che dimostrano che gli esponenti del Pd non vanno d’accordo tra loro, all’interno dello stesso partito".