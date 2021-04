Si riconferma per il secondo anno di fila ITS Marco Polo Academy: dopo il debutto dello scorso anno, si riaprono le iscrizioni della scuola della logistica

ROVIGO - La riconferma di ITS Marco Polo Academy in città deriva da una fortissima adesione da parte di ragazzi diplomati alle scuole superiori di voler approfondire un ambito, quello della logistica, in continua crescita e che - nonostante le difficoltà economiche e sociali dell’ultimo anno - non si è mai fermato, anzi continua a chiedere nuova forza lavoro e nuovi tecnici specializzati.

L’avvio di ITS a Rovigo è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’istituto tecnico superiore con Confindustria Venezia e Rovigo, IIS De Amicis e tutte le associazioni datoriali, enti pubblici, aziende e istituti superiori che hanno fortemente voluto il corso in città.

Il perchè? Semplice. Il mondo degli ITS è richiesto e ambito in quanto costituisce un canale formativo, parallelo ai percorsi universitari, formando sul campo e in maniera completa i ragazzi, consentendo loro, in soli due anni di studi, di diventare dei tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema Italia.

ITS Marco Polo Academy, sostenuto e finanziato dalla Regione del Veneto, dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero dell’Istruzione , è l’esempio veneto di un corso biennale in un settore che continua a crescere e formare ragazzi che, a loro volta, continuano a trovare lavoro (con una percentuale del 93% nell’immediato post diploma).

“ Il successo di ITS Marco Polo Academy è la testimonianza della strada che ha fatto la logistica in questo periodo, da perfetta sconosciuta a settore fondamentale per il paese e occasione di occupazione per molti giovani ” commenta Damaso Zanardo, Presidente di ITS Marco Polo – “ La formazione tecnica offerta dal nostro ITS e la possibilità di prendere per mano e portare i giovani direttamente in azienda risulta essere la risposta vincente alla richiesta di tecnici del nostro settore ”.

ITS Marco Polo nelle sue sedi di Rovigo, Treviso, Venezia, e Mirano forma talenti nel mondo della logistica, della mobilità sostenibile sia di merci, che di persone. La continua crescita della realtà dell’Academy Veneta specializzata nella logistica, ha permesso - in un anno così difficile - di fare nascere anche un nuovo corso legato al Mobilty & HR Manager, una figura professionale nuova e diventata obbligatoria nell’ultimo anno all’interno di aziende con più di 100 dipendenti (il corso avrà sede a Mirano).

È bene ricordare che la logistica non è un lavoro per soli uomini .

Se ne è avuta dimostrazione anche durante l’appuntamento virtuale con il Logistics Career Day, che ha visto presenti online oltre 700 ragazzi e grandi ospiti come l’Assessore al lavoro, alla formazione e all’istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan e Silvia Moretto, CEO di DB Group e Presidente Fedespedi, la quale ha voluto portare la sua testimonianza professionale: un percorso difficile ma in continua crescita che la porta, oggi, a ricoprire un ruolo così importante nel settore della logistica.

Iscriversi al test d’ammissione per tutti i corsi ITS Marco Polo Academy è semplice, gratuito e senza vincoli. L’unico requisito di accesso è quello di essere in possesso del diploma superiore. Non vi sono limitazioni di età o necessità di certificazioni pregresse.

www.itsmarcopolo.it Dal sitosi può accedere alla pagina d’iscrizione online al biennio 2021 - 2023: una volta iscritti si potrà sostenere in maniera gratuita il test di ammissione, che verte in un colloquio per constatare la motivazione e l’orientamento al ruolo dello studente, seguito poi da una verifica delle competenze di lingua inglese, di informatica e della materia principale dell’indirizzo scelto. Qualora il risultato del test di ammissione fosse positivo, allora lo studente può decidere se iscriversi al corso pagando la prima retta.

Le pre-iscrizioni sono aperte e possibili sin da subito.