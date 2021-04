Delta del Po nel progetto regionale "Change we care"

VENEZIA - “Prevedere i fenomeni conseguenti ai cambiamenti climatici è la via maestra per prepararsi con misure adeguate ad un adattamento resiliente e per mettere le basi di una cooperazione tra i soggetti istituzionali e quelli a qualsiasi titolo interessati.Così l’assessore all’Ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin, annuncia il web meeting “Cambiamenti climatici nelle aree costiere e di transizione: scenari e impatti sul Delta del Po” che si terrà venerdì 23 aprile, nell’ambito del progetto Change We Care.Aree caratterizzate da sistemi costieri, rappresentativi di un’ampia variabilità degli assetti geomorfologici ed ecologici ma anche da una loro vulnerabilità.“A fronte di questa sfida il Delta del Po può rivelarsi un vero laboratorio – sottolinea l’assessore all’Ambiente -. Da sempre è un sito in continua evoluzione, modellato dai fiumi e dalle maree.Gli effetti dei cambiamenti climatici lasciano prevedere conseguenze su questo equilibrio sia dirette sia indirette, a cominciare da una modifica del deposito dei sedimenti."Una connotazione che potrebbe interferire con la disponibilità di acqua potabile e quella irrigua, causare allagamenti dei terreni, colpire la produttività dell’itticoltura, all’erosione dei cordoni litoranei. I pericoli di interferenze con l’attività umana sono evidenti”., come pesca, turismo e agricoltura, sono gli obbiettivi del progetto. I principali elementi di innovazione sono l'approccio metodologico basato sulla costituzione e condivisione di conoscenze coordinate tra diversi attori, amministratori, tecnici, scienziati e rappresentati di categoria, e la definizione, basata sulle sperimentazioni nei siti pilota, di misure di adattamento, flessibili e trasferibili, per affrontare la variabilità delle caratteristiche del paesaggio costiero nell'area di cooperazione".Durante il web meeting saranno affrontati i seguenti temi: “Il quadro della pianificazione regionale – PTRC scenario di riferimento (Delta del Po peculiarità del territorio Veneto) con Alberto Miotto (Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale); “ Presentazione del progetto Change We Care” con Marina Aurighi (Regione del Veneto, Direzione Ambiente). Concluderà con gli interventi sul tema “Condivisione degli scenari di cambiamento climatico nel Delta del Po”:“Caratterizzazione idrodinamica, stato presente e cambiamento climatico con Debora Bellafiore del CNR, Istituto di Scienze Marine (ISMAR); “ Scenari di cambiamenti climatici su specifici target ecologici con Alessandra Feola dell’ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; “Vulnerabilità della costa e allagabilità” con Sabrina Meninno – Regione del Veneto, Direzione Ambiente.La pagina web ufficiale del progetto è:https://www.italy-croatia.eu/web/changewecareLa pagina web della Regione Veneto sul progetto è: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/change-we-care