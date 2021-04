Dante Alighieri incontra il panettone

BADIA POLESINE (Rovigo) - Gli Accademici della Crusca, la più antica e importante accademia linguistica italiana, ha sposato l’idea proposta dalla Giovanni Cova & C. (Gruppo IDB – Borsari) per celebrare “dolcemente” i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e gli oltre 400 dalla realizzazione del primo vocabolario realizzato dalla Crusca nel 1612.

La collaborazione prevede la realizzazione del Vocabolario del gusto, estratto e appositamente rielaborato dal primo vocabolario bilingue italiano-inglese, il New World of Words di John Florio, edito nel 1611. Questo vocabolario è nuovo ma tratto da materiale antico con le parole della lingua italiana di aureo periodo, con gli esempi tratti dagli scrittori della nostra tradizione linguistica classica. L’appellativo “Il Panatton de lusso Milan”, che ha accompagnato per decenni tutti i prodotti, mostra l'apprezzamento e la preferenza da parte di generazioni di Milanesi e oggi dell'Italia intera. Il Vocabolario del gusto impreziosirà i panettoni e il pandoro destinati alla celebrazione del sommo Poeta, magnificamente e impressivamente raffigurato già nella loro elegante confezione esterna.

“Vogliamo continuare a garantire l’unicità dei nostri prodotti e caratterizzarli oltre che in bontà, con iniziative di valorizzazione artistica e culturale”, dice l’Amministratore Delegato Andrea Muzzi, dal momento che, se il panettone è un simbolo italiano, celebrare Dante “padre della lingua italiana che ci unisce”, significa celebrare l’orgoglio nazionale. In questo senso, ribadisce l’AD, collaborare con l’Accademia della Crusca e il suo presidente il professor Marazzini vuole essere anche un segnale di unione dalle Alpi alla Sicilia, valorizzando le eccellenze regionali. “Abbiamo clienti ed estimatori in oltre 62 Paesi nel mondo e valorizzare l’italianità significa non dimenticare quanto di prezioso è stato fatto da chi ci ha preceduto”.

Dice il Prof. Claudio Marazzini: “L’Accademia della Crusca ha aderito con grande piacere alla proposta della Giovanni Cova & C. per un’iniziativa comune nell'anno dantesco: il connubio tra cultura e cibo non è una novità, anzi ormai incontra grande consenso, dal momento che il cibo è esso stesso cultura e si lega alla lingua, perché è ben noto l'insostituibile valore della narrazione dei prodotti”. Secondo l’accademico, senza la parola viene meno gran parte del fascino del prodotto e si perde la descrizione degli ingredienti e con essi l'arte della fabbricazione. Solo la parola, dunque, rende palese la perizia artigianale che affonda le sue radici in un passato ricco di esperienze.

Fin dalla sua fondazione nel 1583 l'Accademia ha curato il Vocabolario (1612; poi ampliato e ripubblicato più volte fino al 1923), contribuendo all'identificazione e alla diffusione della lingua italiana.

“Da parte nostra, conclude Muzzi, abbiamo sempre profuso impegno per incoraggiare, valorizzare e difendere la bontà delle eccellenze dolciarie e perciò siamo onorati di questa collaborazione.

Nella seconda parte dell’anno, Covid 19 permettendo e a conclusione dei lavori il Vocabolario del Gusto sarà presentato in anteprima alla stampa e reso omaggio a tutti coloro che acquisteranno uno dei prodotti della Linea Dante 700 previsti per il prossimo Natale.

Ugo Mariano Brasioli