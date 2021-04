Sincrolimpic, doppia conferma del titolo regionale

SALSOMAGGIORE TERME (Parma) - Fine settimana, l’ultimo trascorso, che ha visto il ritorno in gara per i gruppi di pattinaggio artistico sincronizzato, junior e senior, della Polisportiva Dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo; a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, si sono svolti i Campionati Interregionali Fisr, edizione 2021, valevoli ai fini dell’assegnazione dei titoli regionali per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; la possibilità di vedere all’opera gruppi fra i più quotati a livello nazionale ha costituito indubbiamente una propizia occasione di confronto.

La preparazione della trasferta ha vissuto momenti di forte difficoltà ed incertezza, collegati alle rigidissime procedure di partecipazione atte a garantire la totale assenza di rischi per la salute, brillantemente superati grazie alla prontezza organizzativa della società ed alla totale disponibilità delle famiglie: un connubio positivo rivelatosi imprescindibile, ancor prima delle importanti affermazioni sportive ottenute.

Da rilevare, a questo proposito, anche la gestione attenta e competente da parte della società ospitante, nel portare a termine con successo la manifestazione distribuita in più giornate, garantendo, nei limiti delle regole imposte, un’apprezzabile flessibilità organizzativa.

Entrambi i gruppi hanno potuto presentarsi ben allenati pur dovendo far fronte, in particolare la compagine più giovane, a qualche defezione nell’organico, tuttavia ciò non ha pregiudicato la partecipazione e l’adeguata preparazione della gara.

Sempre più consapevole dei propri mezzi la formazione Sincrolimpic Senior: esibizione di grande spessore per il gruppo più esperto, sulla musica di “Survivor”; titolo regionale in cassaforte con un punteggio altissimo rivelatosi il più elevato fra tutte le compagini in gara.

Il risultato ottenuto aumenta la fiducia nei propri mezzi e le motivazioni in un gruppo di atlete che va consolidandosi sempre di più grazie al percorso di crescita e rinnovamento avviato nel 2019.

Il grande risultato del gruppo senior trova ampio riscontro nell’ottima prestazione del Sincrolimpic Junior, esibitosi con il disco di gara “Princess Jasmine”, che è valsa la conquista del titolo regionale e l’ottenimento del secondo punteggio di giornata nella categoria; certamente ciò costituisce un risultato rilevante a testimonianza dei progressi del gruppo che sta vedendo, nel breve termine, anche l’inserimento di nuove atlete.

L’intera manifestazione si è svolta nella totale assenza di pubblico, tuttavia ne è stata garantita la visibilità attraverso l’integrale diretta streaming; la mancanza di calore sugli spalti non ha comunque penalizzato l’entusiasmo o ridotto le emozioni nei partecipanti alla gara.

Malgrado la situazione emergenziale ancora in atto la stagione agonistica è entrata nel vivo; fra meno di cinque settimane a Conegliano (TV) sono in programma i Campionati Italiani, in occasione dei quali, oltre ai titoli nazionali, saranno in palio anche i posti per la partecipazione alla successiva rassegna continentale; mai come quest’anno vi è la sensazione di poter aspirare a risultati tanto prestigiosi.

Ad un grande impegno saranno chiamate le atlete nelle prossime settimane agli ordini delle allenatrici Barbara Calzolari, Ilaria Spisni, Francesca Collo ed Erika Bizzaro, che la società desidera ringraziare per la dedizione e l’entusiasmo assieme agli sponsor che, con il loro contributo, rendono possibile l’organizzazione di una stagione come quella in corso caratterizzata, evidentemente, da maggiori difficoltà sotto tutti i punti di vista.

Queste le atlete che si sono rese protagoniste a Salsomaggiore:

Sincrolimpic Senior – Chiara Barbieri, Sonia Belletti, Erika Bizzaro, Giulia Bortoloni, Francesca Collo, Beatrice Cecchinato, Rachele Curto, Arianna De Vito Francesco, Stefania De Vito Francesco, Giada Massaretto, Anastasia Meante, Giorgia Nai, Ilaria Nai, Giulia Rizzi, Alice Sarti, Sueli Tonioli, Emma Toso, Alessia Zanaga.

Sincrolimpic Junior - Vittoria Aldrovandi, Laura Bassin, Angelica Bonfante, Alice Candussi, Noemi Cavretti, Maria Elena Crepaldi, Giorgia Fantasia, Anna Freguglia, Vanessa Galli, Irene Genesini, Linda Giraldini, Sofia La Terza, Anna Maria La Torre, Stefania Mottin, Noemi Previato, Sofia Rossi, Claudia Selvaggio.