Piermarino Veronese: "Da anni che chiedo si relazioni sulla Opera Pia Bottoni. Intervenga la Regione"

PAPOZZE (Rovigo) - Continuano le richieste di delucidazione sulla situazione del Csa di Papozze che, ad oggi, perderà sia il direttore Mauro Badiale ( LEGGI ARTICOLO ), sia la cooperativa che gestisce 18 operatori socio sanitari e 6 addetti alle pulizie ( LEGGI ARTICOLO ). Dopo la presa si posizione della consigliera comunale Federica Bergo ( LEGGI ARTICOLO ), arriva anche quella di un veterano del consiglio comunale di Papozze, ossia il consigliere comunale Piermarino Veronese."Per anni ho chiesto di relazione sulla situazione della struttura socio sanitaria - spiega il consigliere comunalequindi con determinate responsabilità". Da sottolineare infatti che, se è vero che il presidente del Csa dal 2016 è Diego Guolo (ex sindaco di Papozze per 10 anni) succeduto a Paolo Dall'Occo, prima dell'arrivo di Mauro Badiale,"Inoltre vorrei specificare che la nostra consigliere in Cda, Claudia Gaffarella, non viene avvisata di nulla sulla questione; una grave mancanza da parte della maggioranza del Cda".Concludendo:Insomma si continua con la richiesta di spiegazioni e relazione del Cda dell'Opera Pia Bottoni sulla situazione odierna, che ancora non arriva.