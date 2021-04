Open day per rilanciare “La Nostra Casa”

LENDINARA (Rovigo) - Domenica 25 aprile, nella giornata della Liberazione, si è tenuto l’atteso “Open day” per rilanciare il progetto per un dopo di noi denominato “La Nostra Casa”.

Col rituale saluto di benvenuto alle persone che sono intervenute e al sindaco Luigi Viaro per il sostegno ricevuto, il presidente della Casa Albergo per Anziani Tosca Sambinello, ha spiegato le ragioni della giornata.

“Dopo i lunghi terribili mesi vissuti a causa della pandemia Covid-19, ha commentato la Sambinello, questo evento segna la volontà condivisa di un rilancio di questa realizzazione ideata per intercettare i bisogni delle famiglie con problemi di disabilità nei figli”.

“Un progetto che è partito già da alcuni anni ed inserito nel Piano di Zona dell'Azienda Ulss Polesana, come azione innovativa di co-housing a favore di persone con disabilita”, ha aggiunto la numero uno dell’Ipab lendinarese.

Inaugurata nell’ottobre del 2018 per accogliere sei disabili adulti ma, di fatto, mai decollata, “La Nostra Casa”, è collocata fronte strada della strada regionale 88, all’interno dell’area di proprietà della Casa Albergo. I motivi per cui a tutt’oggi la struttura sia vuota sono molteplici, ma il principale è quello della sostenibilità dei costi da parte dei possibili utenti.

“È evidente, ha sottolineato il direttore Vittorio Boschetti, che in assenza di adeguati interventi regionali di sostegno, l’impegno economico richiesto alle famiglie di 65 euro giornalieri (anche se l’Amministrazione sta valutando una retta base a piè di lista di 45 euro) scoraggia i potenziali utenti”.

Ciononostante l'Ente è impegnato per far conoscere “La Nostra Casa” nel territorio, coinvolgendo anche le associazioni locali di volontariato nel settore della disabilita, nonché le amministrazioni comunali della Provincia di Rovigo, della Bassa Padovana e del basso Veronese, perché “…, la richiesta dal territorio c’è”.

D’altra parte, l’evoluzione culturale rispetto alla disabilità è cambiala e negli anni si è passati da un immaginario collettivo del disabile visto come “malato” o “eterno bambino”, a quello di una concezione più matura di persona con proprie rispettabilissime istanze di autonomia ed autodeterminazione. Parallelamente all’evoluzione culturale si stanno modificando le possibili risposte ai problemi e in questo senso si propone l’offerta de “La Nostra Casa”.

Vale la pena ricordare che il fabbricato, ottenuto col recupero e l’ampliamento di un fabbricato preesistente, mette a disposizione sei monolocali e relativi servizi attrezzati con il massimo della domotica oggi possibile. “È una struttura quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico, ha rilevato Boschetti, perché realizzata con le più avanzate tecnologie nel settore della sostenibilità ambientale”.

Per la cronaca, il progetto destinato ad accogliere a persone disabili che vogliano rendersi indipendenti dalla famiglia, in relazione al progressivo invecchiamento dei genitori, s’inserisce fra le risposte alla legge italiana “Dopo di noi”. Purtroppo, come detto, il costo giornaliero richiesto e la sopraggiunta pandemia sanitaria hanno frenato il decollo dell’ottima proposta innovativa e tuttora unica nel territorio polesano.

“Benché l'emergenza non sia ancora stata superata e l‘attenzione è ancora massima, la Casa Albergo per Anziani, con questo “Open day” manda un segnale di rilancio guardando al futuro con una nuova fiducia e speranza”, ha concluso la Sambinello.

L’ottimismo dunque non manca e l’intento dell’Amministrazione è quello di far diventare "La nostra Casa", a tutti gli effetti, la quarta gamba della realta di Casa Albergo, dopo i servizi per la residenzialità per le persone anziane, I'Hospice Extra Ospedaliero ed i servizi domiciliari per il territorio.

Per chi fosse interessato, gli addetti di Casa Albergo (Elena Briata e Fabio Filippo) sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda ed illustrare la proposta.

Ugo Mariano Brasioli