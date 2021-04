Il debutto di Alessio Bellan nell'Irc al Piancavallo

TAGLIO DI PO (Rovigo) - Meno di una settimana al via di una delle serie più amate a livello nazionale, l'International Rally Cup, con l'arrivo del trentaquattresimo Rally Piancavallo. A cavallo tra il primo ed il secondo giorno di Maggio“Dopo un paio di gare di rodaggio quest'anno – racconta Bellan – abbiamo portato la nostra associazione sportiva a diventare una vera e propria scuderia, riconosciuta anche dal CONI. Grazie al sostegno di tanti piloti del territorio” Sempre supportato da Monselice Corse, in affiancamento alla neonata compagine tagliolese, Bellan tornerà alla guida della Peugeot 208 Rally 4 di Baldon Rally, assieme a Sara Montavoci. L'evento friulano non sancirà soltanto l'avvio dell'IRC bensì il portacolori polesano inizierà anche il proprio cammino nella 208 Rally Cup Pro, trofeo monomarca di casa Peugeot.In questi due campionati troveremo alcuni tra i piloti più forti d'Italia e comunque tutta gente che accelera. Abbiamo tutto quello che serve per progredire, gara dopo gara, ma siamo consapevoli che, pronti via, dovremo sudare parecchio per stare al passo dei migliori in gara.”Se l'asticella è stata inevitabilmente alzata Bellan potrà far valere dalla sua parte una conoscenza importante del percorso di gara, avendo già corso su queste strade nel 2019, in un'edizione particolarmente bersagliata dal maltempo,Archiviate le prime due prove speciali ci si darà appuntamento la Domenica seguente per disputare la doppia tornata sulla “Clauzetto” (7,42 km) e sulla gloriosa “Monte Rest” (21,78 km).Il Monte Rest è una delle prove più prestigiose d'Italia e, vedendo vari video, è facile capire il perchè. Sarà una prova che farà la differenza, oltre ad essere la più lunga della gara, ma non si dovrà nemmeno sottovalutare la seconda Barcis in notturna. Sarà una gran bella palestra.”