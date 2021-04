Consegne straordinarie di vaccini, oltre 8000 posti disponibili in provincia di Rovigo

ROVIGO - Finalmente la macchina vaccinale può andare a pieno regime. Forniture straordinarie in arrivo in provincia di Rovigo e in Veneto, si può programmare l’attività con maggiore respiro. Oltre 8 mila i posti disponibile da qui al 19 maggio, lunedì è stato dato il via libera agli over 60, sono 34474 in provincia di Rovigo (dato Istat).

Un cambio di passo importante, prima ci si vaccina, e prima si torna alla vita normale.

“Abbiamo ricevuto 6300 vaccini in più rispetto a quelli che normalmente venivano consegnati - ha spiegato il dg dell’Ulss 5 Polesana - così abbiamo potuto riprogrammare da oggi fino al 19 maggio. Ieri sono state aperte le prenotazioni per gli over 60 con ulteriori 2500 posti aperte anche per le categorie 70-79, o qualche over 80 rimasti indietro per problemi vari. La nostra macchina è stata testata nei giorni precedenti, abbiamo dimostrato di poter raggiungere il target regionale di 2500 vaccinazioni al giorno”.

Ma c’è di più “Ci sono ancora 120 posti disponibili per disabili ed estremamente vulnerabili e fragili, 700 per i conviventi e accompagnatori (caregiver) di cui è stato preso il nominativo. In totale dal 6 al 19 maggio apriamo le prenotazioni per 8800 posti”. Per gli over 80 la lista rimane sempre aperta.

“Per la categoria 50-59 apriremo i centri vaccinali anche la sera - ha sottolineato il dg dell’Ulss 5 Polesana - così potranno recarsi dopo attività lavorativa, con Confindustria abbiamo raggiunto un accordo per le realtà produttive, per garantire tre punti per questa attività”.

Lunedì 26 aprile sono state 1649 le vaccinazioni effettuate, 560 per età, 198 per i fragili, 791 richiami e 100 vaccinazioni a domicilio o dimissioni ospedaliera. Mercoledì sono previste 1731 inoculazioni, giovedì e venerdì oltre 2 mila. Ad oggi le somministrazioni totali sono 86622, oltre il 13% della popolazione ha concluso il ciclo con la doppia dose.

“I dati sono in miglioramento, il numero dei nuovi casi per settimana e ricoveri stanno diminuendo - ha sottolineato il direttore sanitario Paolo De Pieri - e di conseguenza stiamo riprendendo l’attività ordinaria. Abbiamo riprogrammato l’attività chirurgia ed ambulatoriale, che effettivamente non abbiamo mai sospeso. La vaccinazione è lo strumento per riprendere la vita sociale e lavorativa, è ragionevole pensare che ora abbiamo la fila fuori dalla porta, progressivamente nel tempo andremo a coinvolgere categorie sempre più giovani ed incerte, e bisogna ricordare che l’obiettivo è di vaccinare il 70 % della popolazione. O si tiene alta l’attenzione sui comportamenti o rischiamo di rovinare la sofferenza di tante persone e rischiamo di rendere vano il lavoro che tutti stanno facendo. Vaccinarsi è necessario”.

