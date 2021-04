Covid-19: Due decessi e 9 nuovi positivi

ROVIGO - 14 nuove guarigioni fanno salire a 12.321 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 822 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 1.203 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

9 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 13.648 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia).

1 persona, delle 9 risultate positive, era già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,02%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 2,43%.

Due persone residenti in provincia di Rovigo con positività al Covid-19 sono morte, erano ricoverate in Ospedale. Sono ben 505 i deceduti con Covid-19 residenti in Polesine da inizio epidemia.

Attualmente risultano 43 i pazienti ricoverati: 37 in Area Medica Covid a Trecenta, 4 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 2 in Malattie Infettive a Rovigo.

Nelle strutture residenziali extra ospedaliere ad oggi risultano positivi: 15 ospiti della Residenza San Salvatore di Ficarolo ed 1 operatore della Casa di riposo “Città di Rovigo”.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti: 226.927 tamponi e 339.588 test rapidi.



In Veneto sono 848 i nuovi contagi e 36 decessi nelle ultime 24 ore per un totale da inizio pandemia di 11.281 unità.. Il bollettino della Regione aggiorna a 409.213 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia. Sale lievemente la pressione sugli ospedali: complessivamente sono 1.546 (+6) i malati ricoverati con una diagnosi di Covid; di questi, 1.328 (+3) nei normali reparti medici, mentre 218 (+3) si trovano nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 22.844 .

Grazie all’incremento della disponibilità di vaccini (6300 dosi) e alle forniture previste, nel pomeriggio di martedì 27 aprile sono stati aperti nuove disponibilità per il periodo dal 6 al 19 maggio per un totale di 8.800 posti. (LEGGI ARTICOLO).

A lunedì sera la percentuale di persone vaccinate in fascia di età 70-79 era pari al 62,7%.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 27 aprile le dosi somministrate sono state 86.622 (58.414 prime dosi e 28.208 seconde dosi).

Nella giornata di lunedì 26 aprile le dosi somministrate sono state 1.568 (seconde dosi, soggetti fragili e anziani).