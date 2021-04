La crema a base di bava di lumaca che sta conquistando uomini e donne

primo step: detergere la pelle con il Gel Detergente Struccante Bioluma che, grazie alle sue proprietà, deterge la pelle per eliminarne le impurità e i residui di trucco. Si consiglia di applicare questo gel sulla pelle bagnata attraverso movimenti circolari per poi sciacquare con abbondante acqua corrente. Il potere lenitivo della bava di lumaca la porta ad essere un ingrediente prediletto anche dagli uomini, che spesso hanno la pelle irritata per via delle continue rasature; secondo step: applicare il Tonico Viso Bioluma dall'azione idratante e sebo normalizzante, da versare in piccola quantità su un batuffolo di cotone da picchiettare dolcemente sul viso a pelle asciutta; terzo step: applicare la Bava di Lumaca Pura Bioluma, che dona omogeneità alla pelle e ne migliora sensibilmente la grana. Bastano 4-6 gocce da massaggiare sul viso e da applicare al bisogno; quarto step: applicare la Crema Contorno Occhi Bioluma: in questo prodotto l'azione della bava di lumaca si combina a quella di acido ialuronico, olio di argan, vitamina E, aloe vera, calendula, ippocastano e acido pirrolidon-carbossilico che, sinergicamente, hanno un potere idratante e nutriente; quinto step: applicare la Crema Viso Bioluma mattina e sera sulla pelle asciutta, da massaggiare fino a completo assorbimento. In caso di pelle grassa o mista si consiglia di ricorrere al Siero Viso Bioluma alla bava di Lumaca o al Gel Viso Bioluma alla bava di lumaca, dalla texture più leggera e meno densa che, oltre a idratare la pelle, grazie alla loro formulazione delicata, non ostruiscono i pori.





La nuova frontiera della cosmetologia è rappresentata dallae delle pelli impure a tendenza acneica, grazie alle sue proprietà lenitive, idratanti e distensive.Già ai tempi della Grecia antica, veniva utilizzata come antinfiammatorio per curare le irritazioni del derma e oggi ha subito una graduale riscoperta come principio attivo cardine dellache ha fatto della bava di lumaca il fulcro della propria attività.Infatti, realizza prodotti a base di questo ingrediente,Si tratta di. Bioluma è molto attenta alla cura delle lumache che vengono allevati in grandi campi in Toscana, lontani dallo smog delle grandi città, sempre nel rispetto della natura e dell'etica di trattamento nei confronti delle chiocce.? Essa è composta da acido glicolico, collagene, elastina, proteine e vitamine, capaci di avere un'azione combinata che, abbinata alla formule uniche di Bioluma, contribuisce a migliorare l'aspetto di ogni tipologia di pelle (mista, grassa, secca, normale).di Bioluma accompagnano il consumatore nella skincare quotidiana, che dovrebbe così strutturarsi:Si consiglia l’utilizzo della crema viso durante la stagione invernale. Invece, durante l’estate, è ottimale utilizzare il siero o il gel viso, dalla texture morbida e setosa.sarebbe ottimale applicare sul viso deterso locon burro di karitè, alghe marine micronizzate, argilla bianca, olio di mandorle dolci, olio essenziale di mirto, azulene, glicerina vegetale, olio di cocco che si caratterizza per il benefici esfoliante e rigenerante. Lo scrub va applicato sulla pelle massaggiando delicatamente per circa 1 minuto e, infine, va risciacquato. A questo punto la pelle è pronta per beneficiare degli effetti idratanti, tonificanti, vellutanti e rimineralizzanti della: basta applicarne uno strato sottile sul viso, collo e décolleté e lasciare in posa per circa 10-15 minuti. Successivamente, risciacquare e applicare crema contorno occhi, siero e crema.Anche, attraverso l'utilizzo quotidiano della, adatta a tutti i tipi di pelle, che mette d'accordo sia uomini che donne. L'uomo, a differenza della donna, ha molte volte una pelle più tonica ed elastica, ma anche la sua pelle è sottoposta a invecchiamento e a cedimento dei tessuti, quindi questa crema idratante può correre in aiuto. Dalla texture leggera che ne determina un assorbimento veloce, idrata e, allo stesso tempo, svolge un'azione coadiuvante al trattamento cosmetico anti età.I prodotti per la cura del viso sono i più conosciuti, anche se non tutti sanno che alcuni prodotti alla bava di lumaca della line Bioluma può essere utilizzata anche nell’hair care quotidiana.Bioluma ha studiato, nello specifico, lo. Il primo, sfruttando la delicatezza della formulazione a base di bava di lumaca, è ottimo per essere utilizzato quotidianamente senza il rischio di risultare troppo aggressivo per il capello. Basterà applicare una noce di prodotto sui capelli bagnati e massaggiare. Al bisogno, è possibile ripetere l’operazione una seconda volta, per poi proseguire sciacquando abbondantemente.La Maschera Capelli, grazie al potere idratante della bava di lumaca, dona ai capelli lucentezza, con azione. Si consiglia di applicarla, inizialmente, 1-2 volte a settimana come cura per i capelli danneggiati, dopodiché basta applicarla 1 volta a settimana per conferire un aspetto salutare. Va applicata dopo lo shampoo sulla lunghezza e sulle punte e va lasciata agire per 5 minuti, prima del risciacquo.