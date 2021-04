Laura Cestari: una mozione per impegnare la Regione a "battere cassa" a Roma al Governo

VENEZIA -. La mozione verrà inserita nell'ordine del giorno di uno dei prossimi consigli regionali e riguarda anche le strutture dedicate ai più piccoli, come i nidi e le materne, servizi a cui i Comuni non riescono a far fronte integralmente.”. Così la consigliera regionale Laura Cestari del gruppo Lega commenta la mozione che ha depositato in Consiglio regionale con l’obiettivo di “aiutare concretamente i genitori nella libera scelta di una scuola non pubblica”.“L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato le disparità del sostegno economico tra scuole statali e paritarie no profit – spiega la consigliera – anche se entrambe fanno parte dell’unico Sistema nazionale d’istruzione previsto dalla Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”. Ad esempio nell’ingiustizia delle rette da versare, seppur ridotte, anche se l’attività didattica era sospesa, e questo per paura di”. “, in quanto la rete dei servizi statali è ampiamente sottodimensionata o addirittura assente in molte aree geografiche del Veneto”. “– ricorda la consigliera - in particolare, l’articolo n.33 stabilisce che: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento..». Specificando, al quarto comma che: «».con l’erogazione di contributi destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature e impianti, l’acquisto di materiale didattico e d’uso. Inoltre, promuove e sostiene i servizi rivolti alla prima infanzia, così da assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e consentire alla donna un più agevole accesso al mondo del lavoro, anche con il riconoscimento di contributi per la gestione di servizi rivolti alla fascia d’età 0-3 anni. “In questo contesto - prosegue la consigliera -. Tra gli obiettivi, anche combattere il crollo delle nascite e sostenere i servizi per la prima infanzia a fronte dell’emergenza epidemiologica”. Il Veneto infatti, si legge nella mozione, è “l’unica regione in Italia dove 4 bambini su 10 in età 0-6 anni frequentano un nido o una materna paritaria, di cui 793 nidi e 1.109 scuole materne, frequentati da oltre 100 mila bambini (76 mila nelle scuole d’infanzia e 24 mila nei nidi)”. “. Infatti, l’intesa Stato-Regioni impegna proprio le Regioni a un cofinanziamento pari ad almeno il 30% delle risorse assicurate dallo Stato, mentre in Veneto il rapporto è invertito: la Regione si fa carico del 60% del contributo pubblico a nidi e materne, mentre la quota del Fondo nazionale per il sistema integrato sta al 40%”. “e del servizio indispensabile che rendono ai bambini, ai genitori e alle comunità territoriali di cui sono espressione”. “. E non chiediamo nulla di più di quanto era stato stabilito e già dovremmo aver ricevuto”., coinvolgendo la Conferenza Stato Regioni, i Parlamentari del nostro Veneto e il Governo stesso”.