Vaccinazioni, Luca Zaia: “è verosimile che a metà maggio apriremo già ai 50enni”

MARGHERA (Venezia) - 963 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto, 18 i decessi per effetto delle terza ondata, ma gli ospedali si stanno svuotando. Mortalità in caduta libera tra gli over 80 vaccinati, per questo il Veneto vuole fare in fretta e mettere in sicurezza anche i 50enni. Sono 1.508 i ricoverati, di cui 207 in terapia intensiva.

1.540.796 dosi inoculate in Veneto, “Abbiamo almeno 72mila posti per over 60 - ha ricordato Luca Zaia - per chi volesse prenotarsi da domani in poi fino al 19 maggio. Da domani oltre 40mila vaccinazioni al giorno previste. Dal 3 maggio avremo una fornitura straordinaria di 300mila vaccini, poi torniamo a 200mila a settimana”.

Sono 554mila i veneti tra i 60-69 “al momento sono oltre 300mila da vaccinare”. 161 mila i prenotati, 227 posti liberi “In 10-11 giorni li vacciniamo tutti, quindi è verosimile, che a metà maggio apriremo già ai 50enni. Per questo faccio un appello agli ultra 60enni, prenotatevi subito in modo da non sovrapporre le classi d'età. Se andiamo avanti velocemente, significa che per l'estate riusciamo ad aprire ai 40enni”.

Oltre al portale dell’Ulss di riferimento, è possibile prenotare la vaccinazione anche in Farmacia, direttamente dal call center, o grazie ai Carabinieri, in alcune realtà dove è oggettivamente impossibile farlo, o grazie a Comuni e associazioni di volontariato. “I sessantenni oggi hanno una responsabilità, vaccinarsi il prima possibile per permettere alla classe dei 50enni di farlo. Se non arrivo al 70% dei vaccinati per classi, non posso passare a quella seguente”.

Implicito che per gli over 80 rimasti indietro, disabilii e super fragili, il posto è garantito.

In Veneto in arrivo anche una App per la prenotazione, svolta tecnologica che permetterà anche di essere utilizzata per altri esami diagnostici.