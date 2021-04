Una pesca pulita è una pesca con più qualità

PORTO TOLLE (Rovigo) - Nella giornata di mercoledì 28 aprile sono stati presentati i primi risultati del progetto condiviso tra Unife, Coldiretti Veneto e Regione Veneto di”. Un progetto nato nel 2018 e condiviso con i pescatori di Porto Tolle e di Chioggia, per dar maggiore importanza, non solo alla pesca, ma ad un tipo di pesca più pulito per tutti.per poi ripartire successivamente e arrivare all'80% proprio in questo periodo del 2021. Un modo per scansionare e pulire le lagune e poter cercare di riutilizzare il rifiuti più comuni, come le "reste" ossia le retine utilizzate per coltivare le cozze, che rimangono sul fondo delle lagune e inquinano non poco, ma potrebbero essere facilmente riutilizzate.- così il responsabile pesca della Coldiretti Rovigo, Alessandro Faccioli - in quanto la tutela dell'ambiente permette anche l'aumento del prodotto stesso"."Sono state coinvolte 2 cooperative di pescatori: Villaggio Pescatori e Mitilicultori Sacca da 150 soci totali, per far capire ancora di più il valore di questa ricerca e questo campionaggio": "Inoltre sono stati interpellati 6 pescherecci di Chioggia per la raccolta di plastiche".Sottolineando:Concludendo: "Insomma, un progetto che fa bene all'ambiente, ma soprattutto al mare". Manca ancora il completamento di questo progetto, ma è sicuro che la collaborazione tra Università, Coldiretti e Regione Veneto servirà a dare ancora maggiore qualità alla coltivazioni di mitili.