L'opposizione di Porto Tolle sulla situazione medici di base non ha dubbi: "Un problema latente e che tende ad aggravarsi"

PORTO TOLLE (Rovigo) - "Leggiamo, con stupore, che finalmente anche la nostra amministrazione si è accorta del grave problema della carenza di medici di base e pediatra di libera scelta nel nostro territorio". Così le consigliere comunalidel comune di Porto Tolle, dopo la presa di posizione dell'amministrazione comunale riguardo la carenza dei medici di base (, dibattuta poi durante le comunicazioni del sindaco in consiglio comunale in cui, senza polemizzare, è stato chiesto all'amministrazione di battersi con ogni mezzo per la risoluzione di questo grave problema (ricordiamo che attualmente i bambini di età compra tra gli 0-6 anni sono seguiti da pediatri che hanno l'ambulatorio in comuni limitrofi)".Proseguendo: "Successivamente, a gennaio di quest'anno sempre noi della minoranza abbiamo sollevato un ulteriore problema sanitario: la carenza di medici di base a Porto Tolle. In particolare denunciamo una mancata programmazione da parte. Problema sollevato anche in consiglio regionale dalla consigliera Bigon, vicepresidente della commissione sanità del veneto, che attraverso una interrogazione chiede la risoluzione del problema che purtroppo non riguarda solo il nostro comune ma tutta la regione del Veneto".I medici di base del comune rimasti non possono continuare ad accollarsi tutte le utenze vacanti e dall'altro canto i cittadini non possono subire ritardi o disservizi dovuti alla mancata assistenza del proprio medico di base".I genitori sono grati ai professionisti che hanno dato la loro disponibilità nel seguire i bimbi di Porto Tolle ma di fatto la lontananza dalle sedi dei loro ambulatoriali è un disagio.Infine le due consigliere concludono dicendo: "Visto quindi che finalmente anche la nostra amministrazione inizia ad alzare la voce, ci uniamo anche noi in questa battaglia di cui già ci siamo fatti portavoce, perché l'Azienda Sanitaria bassopolesana e la Regione Veneto si facciano carico di questa problematica che