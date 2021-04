Prime amichevoli per le formazioni rossoblù

ROVIGO - Dopo tanta attesa, per le formazioni del Baseball Softball Club Rovigo è arrivato il momento delle prime sfide amichevoli. La stagione è ormai alle porte e testarsi contro altri avversari è fondamentale per misurare il grado di preparazione raggiunto e curare gli ultimi dettagli in vista delle partite ufficiali. Con la formazione di baseball inserita nella rinnovata massima serie nazionale e con le “Girls” del softball chiamate a un nuovo campionato di Serie A2, si prospetta un’annata ad alta intensità per la società rodigina.

Proprio le ragazze rossoblù saranno impegnate sabato 1 maggio a Pianoro contro le locali Blu Girls, che schiereranno un roster composto anche da atlete della Fortitudo. Sarà la seconda amichevole del pre stagione, considerato che già lo scorso fine settimana Rovigo aveva incrociato le mazze con la formazione di Serie B del Padova. Questa volta il banco di prova sarà più impegnativo e consentirà di trarre utili indicazioni in vista dell’esordio in Serie A2 di fine maggio. Lo staff tecnico alla guida delle rossoblù si è allargato: ad Adriano Morabito e Cristina Pollato si è aggiunta Milena Poli, bolzanina con grande esperienza nel softball che riuscirà sicuramente a dare un importante apporto alla crescita della formazione rodigina.

Nel fine settimana per l'Itas Mutua Rovigo di Serie A è invece in programma un test “in famiglia”: un rodaggio generale per l’intero roster guidato dal cubano Soto Diaz, che da qualche meso ha raccolto l’eredità di Fidel Reinoso. Poi, il 9 maggio, la prima vera amichevole della stagione sul diamante di casa contro il Calstelfranco Veneto, altra squadra che, come i rossoblù, è stata accolta nella massima serie nazionale dalla Serie A2 . Il via al campionato è previsto il 23 maggio: per la formazione rodigina, unica a non avere un lanciatore straniero, sarà un impatto da subito importante con un livello ben superiore a quello delle scorse stagioni.

Primi giri di mazza anche per le giovanili dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Sabato l’Under 13 di softball sarà di scena a Ronchi dei Legionari per un test con le pari età Stars. Domenica le Under 15 e Under 18, sempre del softball, faranno visita al New Bologna per una doppia amichevole. Tutti i campionati giovanili, di baseball e softball, sono in partenza sabato 8 maggio.