“Il teatro siete voi” alza il sipario

ROVIGO - “Ripartiamo al meglio delle nostre possibilità”, parola di Irene Lissandrin, ideatrice per l’associazione ViviRovigo del progetto di educazione esperienziale al teatro “Il teatro siete voi 2020”, il cui fitto programma artistico itinerante in ben 22 comuni polesani, col coinvolgimento degli studenti di 4 istituti scolastici e svariate compagnie professionistiche, si era brutalmente interrotto lo scorso ottobre 2020 per le restrizioni da pandemia.

Il 7 maggio 2021, alle ore 11, al palazzo della Provincia, si terrà una grande conferenza stampa aperta, per presentare la sezione “Scuole sul palco” del progetto “Il teatro siete voi”, ossia la parte di spettacoli creati e messi in scena dalle scuole polesane per i teatri del territorio. Saranno infatti i ragazzi delle scuole ad inaugurare la ripartenza degli spettacoli con 4 appuntamenti in streaming e in presenza, più un appuntamento conclusivo per le consegne dei premi GattoTomeo agli spettacoli selezionati dalla giuria. Si parte il 15 maggio 2021 dal teatro Balzan di Badia e si prosegue fino al 4 giugno al teatro Ballarin di Lendinara, dove si svolgerà la festa finale de “Il teatro siete voi”, la conclusione di un anno di lavori teatrali scolastici strani, fra prove in videoconferenza e mascherine. Seguiranno, durante l’estate, tutti gli spettacoli delle compagnie teatrali professionistiche, scritturate tramite Arteven, che erano già in calendario e che si svolgeranno nella nuova modalità all’aperto, grazie al rinnovato impegno dei comuni partner. Il primo appuntamento è fissato al 30 maggio da piazza Monsignor Porta a Villanova del Ghebbo col gruppo Ullallà Teatro di Marostica (Vi). Tutto il programma artistico e le date sono consultabili sulla pagina Facebook @ilteatrosietevoi.

“Era doveroso ripartire con gli spettacoli delle scuole – commenta Irene Lissandrin, ideatrice del progetto per ViviRovigo – che sono andate avanti nonostante le enormi difficoltà, provando a distanza, con le mascherine, ingegnandosi come potevano, un vero elogio alla volontà di fare teatro. Un grazie sentito a tutti i comuni partecipanti – continua – perché nel momento della difficoltà organizzativa, non da ultimo il fatto che alcune sale pubbliche sono state convertite a Covid-point, si sono impegnati per trovare alternative, anche fuori dal proprio territorio comunale e predisponendo gli spettacoli all’esterno, cosa che ha comportato maggiori allestimenti, protocolli per sicurezza e anti-Covid: in ordine di date, Badia Polesine, Lendinara, la new entry Loreo che offre lo spazio in collaborazione con Taglio di Po, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Fiesso Umbertiano, Corbola, Porto Viro, Rovigo e Porto Tolle. Senza dimenticare il comune di Costa di Rovigo che ha curato l’allestimento di uno spettacolo prima dello stop pandemico. Un grazie speciale ad Arteven – ha aggiunto Lissandrin – perché ha scritturato gli artisti professionisti per performance di grande qualità, mettendoli a disposizione anche di quei comuni che non hanno la convenzione col circuito teatrale regionale. E naturalmente, un grazie agli sponsor e ai sostenitori pubblici e privati, in particolare le Fondazioni Cariparo e Banca del Monte, che hanno dimostrato con le azioni di credere fortemente nello sviluppo culturale del territorio”.

Il teatro siete voi. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Cariparo (bando Eventi Culturali), il contributo di Regione del Veneto (programmazione 2020) e di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.

Ringraziamenti agli sponsor Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Ottica Toffoli, Banca del Veneto Centrale, Farmacia Tre Colombine delle dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del Polesine

Grazie per la collaborazione a Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.