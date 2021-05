Covid-19: Un decesso, 62 guarigioni e 17 nuovi positivi. 2 mila posti liberi per le vaccinazioni

ROVIGO - 62 nuove guarigioni fanno salire a 12.548 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 669 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 978 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

17 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 13.727 i residenti in Polesine riscontrati da inizio epidemia). 13 persone, delle 17 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,05%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 2,10%.

Una persona ricoverata in Ospedale con positività al Covid-19 è morta, sono 510 deceduti con Covid-19 residenti in Polesine da inizio epidemia).

Attualmente risultano 37 pazienti ricoverati: 33 in Area Medica Covid a Trecenta, 3 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta ed 1 in Malattie Infettive a Rovigo.

Nelle strutture residenziali extra ospedaliere ad oggi risultano positivi: 12 ospiti della Residenza San Salvatore di Ficarolo ed 1 operatore della Casa di riposo “Città di Rovigo”.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 228.197 tamponi e 344.284 test rapidi.

A seguito di una riprogrammazione dell’attività ieri sono stati aperti ulteriori 2000 posti per la vaccinazione anti-Covid-19 per le persone over-60, gli estremamente vulnerabili, disabili e i caregiver/conviventi, da oggi primo maggio a mercoledì cinque maggio.

Per fissare l’appuntamento vaccinale è necessario effettuare la prenotazione tramite il portale regionale:

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss5

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

È possibile effettuare la prenotazione anche presso le farmacie del territorio.

A ieri sera la percentuale di persone vaccinate in fascia di età 70-79 era pari al 68,2% e in fascia di età 60-69 era pari al 23,6%.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 1 maggio le dosi somministrate sono state 95.260 (62.482 prime dosi e 32.778 seconde dosi).

Nella giornata del 30 aprile le dosi somministrate sono state 2.217 (seconde dosi, soggetti fragili e anziani).