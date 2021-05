Emporio della solidarietà del Polesine. Un nuovo progetto per il Centro Servizi Solidali di Rovigo

ROVIGO - Empori della solidarietà del Polesine è il nuovo progetto nato per prevenire e rimuovere i bisogni primari delle famiglie fragili, a partire da Adria e Rovigo, aiutandole con un sostegno concreto e un percorso di accompagnamento grazie alla competenza dei moltissimi volontari e volontarie coinvolte.Gli Empori della Solidarietà del Polesine intendono sostenere le associazioni che aiutano persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica, in grave stato di marginalità e di estrema povertà, anziani soli, persone con disabilità o con particolari patologie, donne in gravidanza, genitori con figli minori o disabili, coloro che assistono un ammalato o un disabile.La sfida di questo progetto, e condizione per il suo successo e sostenibilità nel tempo, è che gli Empori possano diventare i catalizzatori di nuove risorse da cui far nascere azioni strutturate per la raccolta di eccedenze alimentari, nuovi volontari e risorse inedite da donazioni private a beneficio di tutta la rete e dei destinatari finali: le persone in difficoltà e le loro famiglie.Con martedì 4 maggio prende avvio, nello specifico, il percorso formativo dedicato alle volontarie e ai volontari delle associazioni partner per approfondire i temi della relazione d'aiuto,– psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Quando la relazione d’aiuto è efficace? Relatrice: Anna Lauria – psicologa e psicoterapeuta.La comunicazione nel Terzo Settore: ascolto, empatia ed efficacia, Relatore: Vittorio Porpiglia – psicologo e psicoterapeuta, La gestione del gruppo: dall’accoglienza al servizioRelatore: Aldo Terracciano – psicologo del lavoro e delle organizzazioni Considerato l'alto numero di associazioni coinvolte, il corso verrà replicato anche nei mesi successivi.La capillare azione di tante volontarie e tanti volontari ha consentito di mitigare gli impatti di questa nuova crisi economica e sociale. Il progetto “Empori della Solidarietà" in Polesine” va proprio in questa direzione, con l'obiettivo di dare strumenti, competenze, sostegno a tutte quelle associazioni che ogni giorno operano sul territorio provinciale” spiega Emanuele Alecci,Questo l'elenco completo dei partner: Aitsam, Arcisolidarietà, Società S. Vincenzo de Paoli, Auser Provinciale Rovigo, Auser Città delle Rose, Bandiera Gialla Rovigo, Blu Soccorso, Caritas Diocesana, Centro Aiuto alla Vita, Centro Francescano di Ascolto, Centro di Documentazione Polesano, Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Effatà, Gruppo Volontariato Vincenziano Castelmassa, Il Manto di Martino, La Casa di Abraham, Messaggeri di Speranza, Parrocchia Cristo Divin Lavoratore Carbonara, Parrocchia San Bartolomeo, Parrocchia Santa Maria Assunta, Parrocchia San Zenone, Porta Verta, Porto Alegre, Scout Agesci Rovigo 1, Scout Agesci Rovigo 2, Smile Africa, Solidarietà Delta, UISP Rovigo, a cui si aggiungono i Comuni di Adria e Rovigo.