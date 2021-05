Area pedonale o parcheggio libero?

ROVIGO - Il Codice della Strada all’art. 3.1(2) definisce l’area pedonale come “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie. Nella città di Rovigo solamente due strade sono interessate da questa normativa, si tratta di via Bedendo e di via Zanella, tutto il resto del centro storico è liberamente accessibile alla sosta e al transito di chiunque sia in possesso di un permesso rilasciato dalla Polizia Municipale (Zona a Traffico Limitato-ZTL). Poco importa se ci troviamo in aree di pregio storico-architettonico, con palazzi di mostre di richiamo e di istituzioni culturali, teatri, ristoranti e negozi o “semplicemente” con una forte presenza di pedoni e ciclisti.

Tuttavia basta guardarsi attorno e scoprire che in tante altre città d'Italia non è così, e non dobbiamo andare lontano per trovare esempi opposti. Leggendo i dati forniti dalla Regione Veneto, elaborati dalle indagini ISTAT 2019, emerge come Rovigo svetti per essere il capoluogo regionale con la più bassa quantità di metri quadri di aree pedonali ogni 100 abitanti. Noi ci attestiamo su un misero 2,3 mq contro i 17,1 di Verona, i 21,6 di Vicenza, i 22,8 di Treviso, i 32,5 di Belluno, gli 85,6 di Padova e gli inarrivabili 501 di Venezia.

“Eppure, il desiderio rodigino di aree di questo tipo - sottolinea la Fiab Rovigo - è stato ben espresso dall'indignazione cittadina per la "sosta selvaggia" nella non secondaria piazza Umberto Merlin ma senza rendersi conto che, in realtà, tutte le altre zone del centro storico soffrono della stessa situazione

Ora si è deciso di estendere (finalmente) il divieto di sosta a via X luglio e via Cavour ma non definendo esplicitamente l'area pedonale. Ricordiamo, ad oggi, che piazza Merlin non è tecnicamente un'area pedonale, la segnaletica verticale interdice solamente la sosta. Allora eccoci subito tra l'incudine e il martello, emerge l'insuperabile esigenza "vitale" di "creare nuovi parcheggi". Nuovi parcheggi? Sulla base di quale principio dobbiamo sacrificare alla "sosta selvaggia" le zone più belle della città? Dove nasce questo fantomatico e inviolabile diritto al parcheggio in piazza? Chi e che cosa stabilisce l’obbligo che la città deve provvedere al posto auto (sotto casa) del privato?”.

“Come Fiab ci chiediamo se non sia il caso di avere il coraggio e la determinazione di estendere l'area pedonale a tutto il centro città, da via Angeli a via Cavour e da via X Luglio a piazza Garibaldi. Riteniamo veramente che il nostro centro storico sia degno di essere poco più di un mero parcheggio? Senza auto non sarebbe più facile garantire il distanziamento sociale delle persone a passeggio? Non si darebbe più spazio alla visibilità delle vetrine e ai plateatici?

E ancora, non si potrebbe installare qualche rastrelliera in più e aumentare così gli spazi per una sosta ordinata (e più sicura) delle bici?

Per una città che aspira a candidarsi a capitale della cultura, vogliamo essere attrattivi e offrire spazi cittadini da vivere o uno slalom tra auto che occupano piazze e vie centrali e pure ne offuscano la visione?

A queste nostre domande risponderà la medesima indignazione popolare che è si è manifestata per piazza Merlin?

E, infine, una volta tanto, non potremmo diventare un esempio positivo per le altre cittadine polesane che soffrono il medesimo problema nei loro centri storici?”.