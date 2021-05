Porto Tolle: un tavolo verde per l'ultimo gelo delle scorse settimane

PORTO TOLLE (Rovigo) - Nelle scorse settimane in gran parte del Veneto le temperature sono scese fino a sotto lo zero. Anche la provincia di Rovigo ha risentito del brusco calo termico,ha dunque convocato un tavolo verde per verificare i danni subiti dal mondo agricolo portotollese.E’ emerso che i campi di cocomeri sono andati persi, così come avvenuto in parte per quelli di meloni, i cui tunnel protettivi sono stati distrutti dai forti venti gelidi. Per i cocomeri, volgarmente detti angurie, risulta inevitabile il trapianto di nuove piantine, difficili però da reperire nei vivai, dovendo seguire precisi tempi di prenotazione anticipata. Oltre a ciò le associazioni di categoria hanno evidenziato come molte colture, sebbene non siano perdute, risultino “lessate” e dunque necessitino di ulteriori investimenti, per interventi conprodotti antistress per il recupero dei germogli.Il vicesindaco Silvana Mantovani spiega: “L’agricoltura vive ormai frequentemente difficoltà provocate dagli sbalzi climatici. In particolare, per Porto Tolle, ricordo, tra le altre, l’ultima tromba d’aria del 2 agosto 2019, che ha provocato danni per un totale di 3,5 milioni di euro, per la maggior parte a carico di strutture e edifici ad uso agricolo, a cui, sebbene siano stati segnalati alle istituzioni competenti, non è seguito alcun riconoscimento o ristoro”.