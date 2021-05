Il commissariamento del Comune rischierebbe di bloccare alcune scelte politiche

ROVIGO – La notizia dell'intenzione del Sindaco di Rovigo di rimettere il mandato anzitempo (LEGGI ARTICOLO) ha di fatto sparigliato l'idea di una sinergia, seppur appena iniziata, tra gestione commissariale dell'Iras di Rovigo ed Ente comunale.

Senza voler entrare nelle questioni politiche legate alle dimissioni del sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, non possiamo non esprimere le nostre preoccupazioni per ciò che comporterebbe il commissariamento del Comune in questa delicata fase.

Infatti, per i rappresentanti provinciali delle tre sigle sindacali, Davide Benazzo (Fp Cgil), Franco Maisto (Cisl Fp) e Cristiano Pavarin (Uil Fpl), sottolineano che “il percorso aveva visto nelle ultime settimane un confronto con l'Avvocato Zanon scelto dalla Regione del Veneto per dare un futuro al'Ente e i vertici politici fra i quali il primo cittadino con l'intenzione di poter percorre tutti insieme la strada per il rilancio della più grande struttura pubblica del Polesine”.

In particolare, un commissariamento anche del Comune, rischierebbe di bloccare alcune scelte politiche che sono state già fatte e che avrebbero dovuto trovare il proprio compimento grazie all'imminente approvazione del bilancio. “Come sindacati vogliamo soprattutto porre l'attenzione sulla situazione dell'Iras, che conta circa 300 ospiti e 200 lavoratori, senza considerare l'indotto: la seconda realtà sociosanitaria del Polesine per dimensione dopo la stessa Ulss 5. Le difficoltà economiche dell'istituto sono tristemente note e si protraggono da anni, ben prima che la pandemia aggravasse ulteriormente il quadro, tanto che siamo arrivati al settimo commissariamento dal 2016. Proprio recentemente come Organizzazioni Sindacali avevamo avuto un incontro con l'Amministrazione Comunale ed commissario dell'Iras Ezio Zanon nel quale ci hanno comunicato che stavano lavorando ad un piano industriale per il rilancio dell'ente. Il sindaco ci aveva detto che sarebbero state stanziate somme importanti nel bilancio del Comune per intervenire sull'operazione. Questo avrebbe permesso, insieme al piano industriale, di formulare un programma di rilancio per l'ente, condiviso con il sistema bancario al quale Iras deve rispondere della propria consistente situazione debitoria”.

“Di certo la situazione economica pregressa non aiuta, specie se si tiene conto che dal break heaven di 320 ospiti negli ultimi 6 mesi si ha una media di 280 ospiti: poche entrate e forti ripercussioni (circa 80 mila euro al mese) sul bilancio annuale. Il piano di rilancio dell'Iras - spiegano i sindacati - serve ad evitare che l'ente possa trovarsi a rischiare il fallimento, con tutto quello che ne conseguirebbe dal punto di vista sociosanitario ma anche occupazionale. L'approvazione del bilancio, con l'apposito stanziamento, sembra essere l'unica strada per scongiurare questa drammatica possibilità ma, trattandosi di una scelta politica, sulla base di un impegno dell'amministrazione, questa strada sembrerebbe preclusa ad un commissario prefettizio che dovesse essere nominato in caso di caduta dell'amministrazione stessa”.



“Per questo siamo a sollecitare - concludano Davide Benazzo (Fp Cgil), Franco Maisto (Cisl Fp) e Cristiano Pavarin (Uil Fpl) - il senso di responsabilità del sindaco e del consiglio comunale tutto, affinché si riesca a trovare una strada di composizione della crisi ed di arrivare, quanto meno, all'approvazione del bilancio che potrebbe garantire un futuro per l'Iras. Si tratta di un percorso che necessita per forze di cose di una stretta collaborazione fra tutte le forze in campo: dal Comune alla Regione senza dimenticare che la “fabbrica” Iras consente di impiegare 180 lavoratori, in gran parte donne, oltre all'indotto.

Non si può pensare di far perdere ulteriore terreno alla Ipab Iras perchè se le condizioni di gestione economica peggiorano potrebbe significare traghettarla verso gestioni di stampo privatistico, cosa che come rappresentanze sindacali cercheremo di evitare in ogni modo”.