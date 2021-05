Covid-19: due decessi e 15 nuovi positivi, la vaccinazione prosegue a ritmo serrato

ROVIGO - 61 nuova guarigione fa salire a 12.686 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 603 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 854 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

15 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 13.759 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia).

7 persone, delle 15 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,08%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 1,61%.

Due persone residenti in provincia di Rovigo con positività al Covid-19, e ricoverate in Ospedale, sono morte. Salgono a 514 i deceduti con Covid-19 residenti in Polesine da inizio epidemia.

Attualmente risultano 32 pazienti ricoverati: 29 in Area Medica Covid a Trecenta, 1 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 2 in Malattie Infettive a Rovigo.

Nelle strutture residenziali extra ospedaliere gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda Ulss garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi. Ad oggi risultano positivi: 7 ospiti della Residenza San Salvatore di Ficarolo ed 1 operatore della Casa di riposo “Città di Rovigo”.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti: 229.309 tamponi e 347.201 test rapidi.

Sono ancora a disposizione appuntamenti per la vaccinazione.

Per fissare l’appuntamento è necessario effettuare la prenotazione tramite il portale regionale: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss5

Per prenotare è necessario inserire, oltre al codice fiscale, le ultime sei cifre della tessera sanitaria Team (numero in grassetto nell’ultima riga del retro – ultime sei cifre).

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

È possibile effettuare la prenotazione anche presso le farmacie del territorio.

A ieri sera la percentuale di persone vaccinate in fascia di età 70-79 era pari al 76,1% e in fascia di età 60-69 era pari al 32,7%.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 5 maggio: dosi somministrate 103.694 (67.931 prime dosi, 34.882 seconde dosi, 881 monodose).

Nella giornata del 4 maggio le dosi somministrate 2.640 (seconde dosi, soggetti fragili, anziani e conviventi/caregiver)