Il Pd affida ad Achille Variati la ricomposizione della crisi di Rovigo

ROVIGO -Per il segretario regionale del Veneto Alessandro Luigi Bisato: "Variati è la figura più idonea per il riavvicinamento delle parti".Achille Variati. In passato è stato consigliere regionale del Veneto dal 1995 al 2008 e vicepresidente del consiglio regionale dal 2005 al 2008. Partito dalla Democrazia Cristiana è passato a La Margherita confluita poi nel Partito Democratico., ed è entrato nel". È un appello al buon senso e un richiamo al bene collettivo quello del segretario regionale del Partito democratico, Alessandro Bisato.Ringrazio personalmente Variati per essersi messo a disposizione e ricordo che come Pd vediamo in lui la figura più idonea ad aiutare Rovigo.".