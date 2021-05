Da lunedì partiranno le prenotazioni per le vaccinazioni anche per gli over 50

ROVIGO - Lo ha disposto il Commissario per l'Emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, per gli over 50, ovvero fino ai nati nel 1971, da lunedì 10 maggio, in base alle disponibilità delle varie Regioni, sarà possibile prenotarsi per le vaccinazioni anti Covid-19.

Ulteriore accelerazione a fronte del buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale ad over 80-70, e categorie fragili. Resta l’assoluta priorità per le categoria vulnerabili, in base ai vaccini a disposizione, e alle programmazione nei Centri delle varie Ulss, scatta il momento dei 50enni.

In provincia di Rovigo al 5 maggio la percentuale di persone vaccinate in fascia di età 70-79 era pari al 77,9% e in fascia di età 60-69 era pari al 36,4%. Contando anche i già prenotati entro il 21 di Maggio, le persone vaccinate in fascia di età 70-79 saranno pari a circa l’85% e in fascia di età 60-69 saranno pari a circa il 75%. Un grande successo.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 6 maggio le dosi somministrate sono state 106.197 (69.975 prime dosi, 35.341 seconde dosi, 881 monodose).

Nella giornata del 5 maggio le dosi somministrate in Polesine sono state 2.477 (seconde dosi, soggetti fragili, anziani e conviventi/caregiver).

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880. Nel mese di aprile sono state gestite 12.383 telefonate di cui 11.714 con risposta diretta e 669 richiamate entro un'ora. Le mail gestite all’indirizzo vaccini.covid@aulss5.veneto.it sono state circa 1900 con risposta in tempo reale dalle 8 alle 22.