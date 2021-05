800mila euro dalla Regione Veneto per i lavori pubblici in 12 comuni del Polesine

ROVIGO - La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Elisa De Berti, ha approvato il secondo programma di riparto, per il 2021, dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle amministrazioni comunali di importo fino a 200mila euro.

Di seguito i comuni e i relativi stanziamenti: Taglio di Po 28000 euro, Pincara 55840 euro, Badia Polesine 32888 euro, Corbola 90000 euro, Arquà Polesine 70000 euro, Occhiobello 79000 euro, Stienta 48000 euro, Lusia 138000 euro, Ariano Polesine 39900 euro, Fratta Polesine 100000 euro, Canda 22000 euro, Guarda Veneta 68000 euro.

Questi stanziamenti sono contributi a "fondo perduto" per lavori di varia natura: ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e ampliamento di scuole e impianti sportivi, abbattimento di barriere architettoniche in strutture ed edifici pubblici, interventi di efficientamento energetico e nuovi impianti di illuminazione, messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali e della rete viaria.