Nel Veneto 50 città pronte a ripartire con Arteven e lo spettacolo dal vivo

VENEZIA - I dati sull’andamento della pandemia sono migliorati rispetto a mesi fa: per tutti si avvicina a grandi passi una nuova normalità che ci fa ben sperare. È finalmente giunto il momento delle buone notizie anche per la cultura in generale e per il teatro in particolare, così penalizzati da oltre un anno a questa parte. “Noi di Arteven non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a progettare eventi online in attesa della ripresa dello spettacolo dal vivo con il pubblico in presenza che è alle porte”.

Il Circuito del Veneto ha da tempo nel cassetto il piano delle ripartenze in 50 città e luoghi di spettacolo che sono pronti. Il teatro, la danza, la musica e il circo contemporaneo torneranno ad animare le serate estive in tutte le province della regione.

Tra le città coinvolte: Venezia, Montecchio Maggiore, Thiene, Cittadella, Bassano del Grappa, San Stino di Livenza, San Donà di Piave, Verona, Schio, Chioggia, Rovigo, San Martino Buon Albergo, Camponogara, Scorzè, Zero Branco, Castelfranco Veneto, Lendinara, Porto Viro, Piove di Sacco, Vicenza, Fossalta di Portogruaro, Cavallino Treporti, Rosolina, Meolo, Este, Monastier, Martellago, Malo, Roana, Asiago, Recoaro Terme, Dueville, Preganziol, Sommacampagna, Zugliano, Fiesso Umbertiano, Corbola, Porto Tolle, Villanova Del Ghebbo, San Martino di Venezze. Tre i festival di danza al nastro di partenza: Visioni di Danza a Vicenza e provincia, Prospettiva Danza Teatro a Padova e A piede libero a Mogliano Veneto.

Le comunità torneranno ad incontrarsi, in piena sicurezza e in ottemperanza alle normative vigenti, grazie ai tanti eventi in palcoscenico. “Il nostro pubblico, che durante questo periodo ci ha dedicato messaggi di sostegno e di incoraggiamento, attende con entusiasmo di potersi emozionare e divertire, di poter nuovamente applaudire gli artisti”. Saliranno sui palcoscenici del Veneto, tra gli altri, Maria Amelia Monti, Gioele Dix, Federico Buffa, Paolo Hendel, Marina Massironi, Musica Nuda, Lucrezia Lante Della Rovere, Dario Vergassola, Aldo Cazzullo, Piero Pelù, Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi, Artemis Danza, Balletto di Torino, Dancehauspiù, Arearea, Zerogrammi, Zappalà Danza, Lucrezia Maimone, Carlo Massari, Collettivo Cinetico, Marco D’Agostin, Circo Patuf, Circo El Grito, Silvia Gribaudi.

Una programmazione estiva totalmente multidisciplinare, ideata con attenzione alle produzioni venete che Arteven ha continuato, durante la chiusura dei teatri, e continua a sostenere in questa ripartenza del settore. Per l’estate nella rete dei Teatri del Circuito non mancheranno le esibizioni di Teatro Bresci, Theama Teatro, Zelda Teatro, Teatro Stabile del Veneto, Naturalis Labor, La Piccionaia, Gli Alcuni, Teatro delle Arance, Pantakin Teatro, TIB Teatro, Tam Teatromusica, Panta Rei, Stivalaccio Teatro, Il Gruppo del Lelio, Ullallà Teatro, Susi Danesin, Centro Teatrale Lorenzo Da Ponte, Gaga Symphony Orchestra, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Circo e Dintorni, Ensemble Vicenza Teatro, Fondazione Aida e Zebra.

Cogliendo le indicazioni dei Dpcm e la scelta “green” di Arteven, con la smaterializzazione del biglietto e della carta, sarà favorito e incentivato l’acquisto online dei titoli di accesso. Questo sistema consentirà anche di poter ricontattare i cittadini per comunicazioni dovute a sopraggiunte nuove necessità (cambi di orario, prolungamento coprifuoco, spostamenti di data, altro). E ancora pensando a loro, negli imprescindibili materiali pubblicitari, si implementerà il più possibile l’utilizzo dei QRCode che, grazie al rimando alla nostra piattaforma online MyArteven, forniranno informazioni sempre aggiornate in tempo reale: una scelta pratica e soprattutto rispettosa dell’ambiente che abbiamo voluto abbracciare per contribuire a questa causa.

I motori del Circuito Arteven non si sono mai spenti. Ora è il momento di togliere il freno a mano, inserire la marcia, spingere sull’acceleratore e… tornare a volare.