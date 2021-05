Contagio in Veneto in netto calo, il 96% degli over 80 sono già vaccinati

MARGHERA (Venezia) - “Sono cruciali le ultime settimane di maggio perché sono quelle della contabilità delle aperture”, lo ha evidenziato Luca Zaia nel consueto punto stampa dalle sede regionale della Protezione civile, e i dati sono incoraggianti.

Solo 247 nuovi contagi e 2 decessi in Veneto nella giornata di domenica 9 maggio. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.800 tamponi, l’incidenza è del 2,5%. Negli ospedali scende ancora il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid: sono 1.171, di cui 153 in terapia intensiva.

“Ci sono studi che dicono che l'immunità di gregge potrebbe arrivare alla soglia del 65% dei vaccinati. Se poi diventerà endemico o sparirà, lo scopriremo”, ha sottolineato Zaia.

Intanto prosegue a pieno regime la campagna vaccinale, martedì si raggiungerà la quota di 2 milioni e 200 mila dosi somministrate “Vuol dire che un veneto su due ha ricevuto almeno la prima dose (considerando gli over 16, ndr)”. “Gli over 80 vaccinati sono oltre 96%, oltre il 70% gli over 70. Restano liberi per la classe 50-59 ancora 60mila posti. Faccio l'appello oggi e domani a prenotarsi e poi non escludo che ci siano novità perché non posso lasciare 60mila posti vuoti”.

Luca Zaia si è prenotato per mercoledì pomeriggio a Codega (Treviso).