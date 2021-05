Pako Massaro: "Il lavoro nei tavoli regionali sta dando i primi frutti"

ROSOLINA (Rovigo) - "In questo momento difficile per i cittadini sono riuscito a portare all’attenzione della Regione Veneto diverse esigenze del territorio che sono state finanziate per migliorare il nostro territorio e per risolvere problematiche che interessano il nostro tessuto produttivo". Così il consigliere comunale di Rosolina, Pako Massaro, soddisfatto di quanto fatto fino ad ora per il bene del proprio territorio."Come già detto il nostro territorio fragile ha bisogno di essere manutenuto per poter essere produttivo, sia che si parli di turismo sia che si parli di pesca e acquacultura. Per questo con le somme messe a disposizione dallo"Senza poterci e volerci addentrare nelle prerogative tecniche demandate agli uffici regionali competenti, abbiamo “portato a casa” lavori per quasi 4.200.000 di euro; e ancora ne arriveranno. Oltre al ripristino della lineae quelle che stanno per essere eseguite, sono iniziati i lavori per contrastare il moto ondoso in località Marinetta, dove sono presenti molti allevamenti di vongole che spesso subiscono danni dalla furia dell’acqua"., sono imminenti gli scavi dei canali in laguna di Caleri oltre che della bocca a mare e si sta lavorando con il gestore del Po di Levante per poter realizzare un opera per il miglioramento della idrodinamicità del tratto attraverso la costruzione di una. Sempre per la pesca stiamo lavorando per il miglioramento dell’idrodinamicità della laguna di Marinetta attraverso lo scavo dei canali e la previsione di paratie di “accelerazione”."Oltre a questo cominceranno a breve i lavori sul ponteimminenti sono anche i lavori del ponte Rantin per metterlo a norma e in sicurezza".Concludendo: "Non dimentichiamo l’importante opera di rafforzamento dell’ultima massicciata a nord di Moceniga, dopo le cavane, dove abbiamo progettato il nuovo pontile per 150 pescatori sportivi di Rosolina., le opere vengono fatte. Qualcuno 2 anni fa quando parlai della possibilità di fare queste opere mi disse che ero un sognatore e che a Rosolina soldi dalla regione per la pesca non ne erano mai arrivati: insieme al mondo della pesca ce l’abbiamo fatta. Quando ce bisogno noi ci siamo. Bravi tutti e avanti".