Nicolò Greguoldo e compagni vincono l'oro nella specialità a squadre ai regionali

PORTO VIRO (Rovigo) -nella splendida pista sopraelevata a San Giorgio Delle Pertiche (Pd) si sono svolti i campionati regionali pista, gare valide per l’accesso al campionato italiano pista che si svolgerà a Giugno a Senigallia (An).L’atleta portovirese Nicolò Greguoldo in forza allanella categoria assoluta Seniores ha disputato la gara 1 giro atleti contrapposti, gara a cronometro dove ad un decimo di secondo dalla medaglia d’oro Greguoldo conquista la medaglia di bronzo.In velocità l’atleta portovirese archivia quel decimo di secondo e si prepara per correre una delle gare più spettacolari di tutte le specialità rotellistiche: “l’americana a squadre” staffetta composta da tre atleti per ogni squadra, assieme ai compagni di squadraprogressivamente vanno a dominare e a vincere l’oro della specialità.C’è molto entusiasmo sia per la società per cui Greguoldo corre, sia per le attività e progetti della società Veneto In Line in cui Nicolo, Davide, Andrea, Endy si stanno impegnando per far crescere piccoli agonisti anche a Porto Viro consapevoli di poter contare sull appoggio dell’attuale amministrazione comunale.