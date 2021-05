L’Università di Padova lancia la campagna di donazione per il Museo della Natura e dell’Uomo con l’agenzia Made in Genesi

L’

, fondata nel 1222, è una delle università più antiche del mondo.

Nel 2022 festeggerà il suo

,

un traguardo storico che pochissime università al mondo possono vantare. Per celebrarlo l’Ateneo ha scelto di realizzare progetti da lasciare in eredità alle prossime generazioni, all’insegna dei suoi valori fondanti: la libertà di ricerca e l’apertura al mondo.

Tra questi progetti, centrale è la genesi

de

l nuovo

Museo della Natura e dell’

U

omo

. N

ascerà nella splendida sede di Palazzo Cavalli, dalla fusione di quattro musei costituiti nel tempo da chi per secoli ha studiato, esplorato, fatto ricerca all’Università di Padova:

il Museo

di Antropologia,

il Museo di

Mineralogia

, il Museo di

Zoologia

e il Museo di

Geologia e Paleontologia

.

L’

ha curato l’ideazione e lo sviluppo del piano di comunicazione a supporto della campagna di

. Il piano è stato costruito intorno a uno

. Tale slogan dà forza a due elementi chiave: l’uomo e la storia della natura, che si legano tra loro grazie al gesto della donazione: donando infatti si farà parte di un progetto imponente e importante per le nuove generazioni. Nel divertente spot video, realizzato dalla casa di produzione

, una famiglia si introduce nel palazzo e ne scopre i segreti girovagando fra le stanze: fossili, minerali e reperti prendono vita grazie a visual effects in 3D.

Elemento visivo essenziale della

, sia nello spot video che nei visual realizzati per affissione e social, è la cornice. Questa ha il compito di valorizzare il donatore, al pari del ritratto di un personaggio importante. I visual di campagna mostrano gli attori nel ruolo di sostenitori, che si sporgono al di fuori della cornice tenendo in mano un oggetto della collezione museo. La cornice diventa in questo modo un oggetto da attraversare, piuttosto che un simbolo appiattito.

L’Università si è inoltre avvalsa dell’agenzia per la produzione di una collana di

, che hanno illustrato il loro contributo per custodire i tesori ospitati nel Museo invitando a donare e spiegando l’importanza della donazione. Sono stati inoltre effettuati shooting per valorizzare oggetti rappresentativi della collezione e per raccontare fotograficamente il museo e le persone coinvolte. Tutto il materiale di campagna è stato diffuso su web e social network.