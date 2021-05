L'evento si terrà in diretta streaming e promuove un'agricoltura sostenibile

ROVIGO - Si terrà Giovedì 13 maggio, dalle 17.00 alle 18.30, il seminario online promosso dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con lo Urban Digital Center - InnovationLab di Rovigo dal tema: “La distribuzione delle eccedenze alimentari: buone pratiche e innovazioni digitali”.

L’incontro si svolge all’interno del percorso di animazione territoriale sugli SDGs (“Sustainable Development Goals”, in italiano “Obiettivi di sviluppo sostenibile”) dell’Agenda 2030 dell’Onu e pone l’attenzione sull’obiettivo 2, che ha come intento il metter fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Lo scopo dell’evento è quello di promuovere la diffusione di conoscenza attorno al tema del recupero delle eccedenze alimentari, sia tramite l’innovazione digitale, sia mediante iniziative legate al terzo settore e, per fare questo, interverranno Alessia Chinellato, Area Manager Nord Est e Centro Italia in “Too Good To Go” e Massimiliano Monterosso, responsabile dei progetti ACLI di Padova.

“Too Good To Go”, già presente nelle realtà di Rovigo e Villadose, è un’app contro lo spreco alimentare, che permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online (a prezzi ribassati) il cibo che non sono riusciti a vendere.

A due anni dal lancio, sull’app “Too Good To Go” sono presenti 10.000 esercizi commerciali, che mettono a disposizione Magic Box a oltre tre milioni e mezzo di utenti registrati in più di 50 città italiane, da Nord a Sud.

Alessia Chinellato oggi dirige tutte le operazioni dell’app per il Nord Est e il Centro Italia, gestendo un team dedicato in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana e Marche.

Di estrema importanza per raggiungere l’obiettivo “Zero Hunger” previsto dall’SDG2, è anche il ruolo che giocano le iniziative correlate al terzo settore, come ad esempio “R.E.Te. Solid.A.”, progetto a cui Massimiliano Monterosso è a capo dal 2012 e che si occupa di promuovere il recupero e il riutilizzo di eccedenze alimentari, a favore delle persone svantaggiate, con la collaborazione di una vasta rete di enti benefici del territorio.

Il nome è un acronimo che unisce le parole “relazione”, “territorio”, “economia”, “solidale” e ambiente” e rappresenta in pieno i campi d’azioni in cui dover lavorare e agire.

L'evento si terrà in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dello Urban Digital Center.

Le modalità di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Calendario” del sito www.urbandigitalcenterrovigo.it