Prove generali per i grandi, per le giovanili si è già cominciato a fare sul serio

ROVIGO - Buoni risultati e soprattutto buone sensazioni dallo scorso weekend che ha visto scendere in campo molte delle formazioni Baseball Softball Club Rovigo. Per alcune Under si è trattato delle prime partite ufficiali della stagione dopo oltre un anno di stop: un momento atteso che fa ben sperare in vista di un’annata molto intensa che vedrà impegnate nei rispettivi campionati ben 12 squadre rossoblù. L’intera stagione sarà presentata sabato mattina alle 11.30 durante la tradizionale conferenza stampa al campo di via Vittorio Veneto.

In attesa del via alla nuova Serie A di baseball, previsto per il 23 maggio, l’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo domenica ha accolto sul suo diamante il Castelfranco Veneto per un test amichevole. Un confronto che ha visto i rossoblù imporsi alla distanza per 4-2 e che, soprattutto, ha fornito a coach Soto Diaz e a tutto il roster buone sensazioni. Riscontri positivi sono arrivati anche da Ronchi dei Legionari, dove le ragazze del softball di Serie A2 hanno colto una doppia vittoria sulle locali (8-2 e 12-5), dimostrandosi già in ottima forma.

Le prove generali continueranno anche nel fine settimana ormai alle porte. L’Itas Mutua farà visita al Godo, formazione che nella scorsa stagione militava in Serie A1 e che, come i rossoblù, quest’anno si trova ai nastri di partenza della rinnovata massima serie nazionale. Invece, le “Girls” di Serie A2 scenderanno sul diamante di casa per incrociare le mazze contro il New Bologna.

Il cammino dell’Under 12 di baseball nel campionato di categoria è iniziato sabato con la trasferta a Vicenza, chiusa con una netta vittoria per 24-2. Subito vincente anche l’Under 15 del baseball che sul diamante di casa ha ospitato sempre il Vicenza imponendosi per 16-3. Il campo della Tassina è stato teatro anche della partita tra l’Under 14 rodigina del baseball e i pari età del Crazy San Bonifacio, con questi ultimi vittoriosi per 20-2 nonostante la buona prova dei rodigini.

Domenica scorsa esordio casalingo in campionato anche per l’Under 13 rossoblù di softball: al termine di un’ottima prova le rodigine hanno regolato il Castelfranco Veneto 17-3. Scalda i motori anche l’Under 18 del softball che, in vista del via al campionato, ieri a Rovigo ha affrontato in amichevole il Bussolengo, cedendo il passo per 6-0.

Nel fine settimana tutti di nuovo in campo. Compresi i piccoli del minibaseball, che saranno di scena all’isola di Albarella per il Torneo “Smile”: un’intera mattinata di giochi e sfide in compagnia degli amici del Crazy San Bonifacio.