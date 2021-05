A “Il Teatro siete Voi”, in prima assoluta, la commedia della Casalini

BADIA POLESINE (Rovigo) – La rassegna “Il teatro siete voi” apre il cartellone dallo storico Teatro sociale Balzan di Badia Polesine sabato 15 maggio 2021, alle ore 18.30, mettendo in scena la prima rappresentazione della nuova commedia musicale “Drriinnnn…!” della Compagnia teatrale Casalini. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria per la preassegnazione dei posti, scrivendo a prenotazione@ilteatrosietevoi.it. Lo spettacolo sarà trasmesso in differita streaming domenica 16 maggio, alle 21, sul canale YouTube/Vivirovigo, su FB/Il_Teatro_Siete_Voi e su FB/RovigoOggi.it

“E’ una scelta precisa - come sottolinea Irene Lissandrin, project manager del progetto per l’associazione ViviRovigo - quella di ripartire con gli spettacoli della sezione “Scuole sul palco”, per dare la giusta attenzione ed un palcoscenico prestigioso ai giovani attori dei laboratori scolastici, che in tempo di pandemia hanno davvero aguzzato occhi e mente, insieme ai loro insegnanti, per fare e reinventare un’attività teatrale compatibile con le restrizioni del distanziamento fisico, delle mascherine, della stessa chiusura delle scuole”.

“Drriinnnn…!” è la campanella che scandisce il tempo scolastico. Un’onomatopea che racchiude l’idea e l’esperienza stessa della scuola e che in tempi di pandemia è divenuta simbolo di ripartenza, dopo il lungo periodo di isolamento della didattica a distanza. Un simbolo positivo, iconico, che dà il via a questo copione originale, scritto di getto, in un turbine di nuove emozioni e nuove speranze. “Drriinnnn…!” racconta il ritorno in classe e l’esperienza della Dad.

Tra dubbi, malintesi e fragili equilibri scaturiti dai diversi decreti sulla pandemia, gli alunni con i loro insegnanti si districano da nuove e imbrogliate situazioni con determinazione e nervi saldi. La Dad offre spunti per dialoghi, battute e umorismo sul ciglio della quotidianità, come nella scena in cui una madre cerca in tutti i modo di sostituirsi al figlio. Poi un insegnante si chiede il senso di fare didattica da casa; un alunno finge di seguire la lezione, mentre gioca con la Playstation. Una sequenza di immagini che paradossalmente con leggerezza, racconta allo spettatore difficoltà, problemi e incertezze di cui la scuola si è fatta carico in questi ultimi anni scolastici. I ragazzi del laboratorio scolastico sono stati i protagonisti diretti di ogni fase del lavoro, offrendo molto spesso idee, suggerimenti, correzioni per la realizzazione del copione e delle scenografie. La rappresentazione prevede anche un gruppo di “ballerini” che si cimenterà, per la prima volta, nell’esecuzione di coreografie significative ed emozionanti.

La Compagnia teatrale Casalini nasce da diversi anni di laboratori dell’omonima scuola secondaria (alias scuola media) di Rovigo, che fa parte dell’Istituto comprensivo Rovigo 3. La compagnia è formata da 22 ragazzi frequentanti le classi seconde e terze, alcuni con esperienza maturata negli anni precedenti, altri alle prime armi. Le attività di laboratorio sono condotte da insegnanti interni alla scuola: Sara Piffer, Matteo Ferlin, Monica Brenner, Silvia Ramazzina, Graziella Nania, Silvia Rossin e Sonia Andrioli.

Ormai da anni, la scuola Casalini si sta confrontando con la validità formativa ed educativa del teatro, sperimentando percorsi su aspetti della vita degli adolescenti, fatti di attualità e musical. Ha iniziato, quindi, a mettere in scena la sua attività scolastico-teatrale, realizzando diversi spettacoli, fra cui “Reality sciò” (2018) e “Magari mi metto a dieta” (2019).

“Il gruppo teatrale di quest’anno – come spiega l’insegnante Sara Piffer - nasce dalla volontà di fare teatro nonostante le limitazioni e le restrizioni segnate dalla pandemia. La speranza di riuscire ad andare in scena ed il desiderio di normalità sono stati gli stimoli che hanno accompagnato insegnanti ed alunni in questi mesi, durante la preparazione dello spettacolo ‘Drriinnnn…!’”

Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Cariparo (bando Eventi Culturali), il contributo di Regione del Veneto (programmazione 2020) e di Fondazione Banca del Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven e col Mibact; gode del patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villanova del Ghebbo.

Ringraziamenti agli sponsor Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini Fideuram banker, Ottica Toffoli, Banca del Veneto Centrale, Farmacia Tre Colombine delle dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del Polesine

Grazie per la collaborazione a Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo.

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

TUTTO IL CALENDARIO 2021

IL TEATRO SIETE VOI

si ritorna DAL VIVO & ONLIFE

SCUOLE SUL PALCO

BADIA POLESINE - Teatro Balzan

Sabato 15 maggio - ore 18.30

DRRIINNNN…!

Compagnia teatrale Casalini

anche STREAMING domenica 16 maggio dalle 21

YouTube/Vivirovigo FB/Il_Teatro_Siete_Voi FB/RovigoOggi.it

SCUOLE SUL PALCO

SOLO STREAMING

venerdì 21 maggio dalle 21

SI PUO’ FARE proiezione

Laboratorio teatrale Celio Roccati con GIC e Smile Africa

canali: YouTube/associazione Vivirovigo e FB/Il_Teatro_Siete_Voi e FB/RovigoOggi.it

SCUOLE SUL PALCO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Sabato 29 maggio - ore 18.30

IL BRUTTO ANATROCCOLO

Laboratorio teatrale “Alberto Mario”

anche STREAMING domenica 30 maggio dalle 21

YouTube/Vivirovigo e FB/Il_Teatro_Siete_Voi FB/RovigoOggi.it

VILLANOVA DEL GHEBBO - Piazza monsignor Secondo Porta

Domenica 30 maggio ore 17

CRA CRA - IL RANOCCHIO CANTERINO

Storia e gioco teatrale per bambini

Compagnia Ullalà teatro

SAN MARTINO DI VENEZZE - Forum

Martedì 1 giugno ore 17

VOGLIO LA LUNA!

Compagnia Pizzardo&Zanforlin

FIESSO UMBERTIANO - Palestra scuola media

Giovedì 3 giugno ore 10

TUTTI IN BOLLA

Compagnia Belteatro con Bruno Lovadina ed Enrico Moro

SCUOLE SUL PALCO

LENDINARA - Teatro Ballarin

Venerdì 4 giugno ore 18.30

IL TEATRO SIETE VOI - LA FESTA

Spettacolo con Pantakin Circoteatro, compagnia dei ragazzi Il Teatro Siete Voi e la straordinaria partecipazione di Sara Zanca.

Consegna dei premi Gatto Tomeo ai gruppi teatrale scolastici

anche STREAMING domenica 6 giugno dalle 21

YouTube/Vivirovigo e FB/Il_Teatro_Siete_Voi FB/RovigoOggi.it

CORBOLA - Piazza Chiesa

Giovedì 17 giugno ore 21

ATTENTI ALLE STREGHE

reanding di lettura e musica per bambini

Compagnia Stivalaccio Teatro

GIOVANI SUL PALCO

VILLANOVA DEL GHEBBO - Fronte Municipio

Domenica 20 giugno ore 18.30

Festa della musica

madrina Luisa Corna con “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, Giovie egli allievi della scuola di musica Ponzilacqua

PORTO VIRO - Giardino biblioteca comunale Ex Macello

GIOVEDì SERA 24 giugno ore 21

ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO

Compagnia Ullalà TEATRO

COSTA DI ROVIGO - Piazza SS. Giovanni e Rocco

SABATO 3 luglio 2021 ore 21

Il gatto con gli stivali

Spettacolo teatrale per tutti del gruppo teatrale Il Mosaico

ROVIGO - Piazzetta Annonaria

Domenica 11 luglio ore 18.30

CUCU’

spettacolo per la prima infanzia

Compagnia La Piccionaia

PORTO TOLLE - Spiaggia Barricata

Sabato 17 luglio ore 18.30

GIACOMINO E ALTRE STORIE

Di e con Susi Danesin

GIOVANI SUL PALCO

COSTA DI ROVIGO - Giardino del Museo etnografico l’Alboron

SABATO 4 settembre 2021 ore 21

MANI PER PARLARE

Spettacolo teatrale e musicale del gruppo “Teenagers sul palco”

PORTO TOLLE - corte della fiera del RISO

Venerdì 17 settembre ore 18.30

IL FAVOLOSO GOLDONI

Compagnia Pantakin Teatro

PRENOTAZIONE DEL POSTO E DEL BIGLIETTO OBBLIGATORIA

prenotazione@ilteatrosietevoi.it

347 6923420

347 6923420

BIGLIETTO PER TUTTI 3 EURO

CONSEGNA A PARTIRE DA 1 ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO.

INGRESSO GRATUITO SPETTACOLI SCUOLE e GIOVANI SUL PALCO