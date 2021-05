Simona Bisaglia ospite a Porto Tolle per un tour sociale

PORTO TOLLE (Rovigo) - "Ringrazio il sindaco Roberto Pizzoli e la sua vice Silvana Mantovani, che si occupa del sociale, per l'invito ricevuto a prendere visione delle duestrutture dedicate all'assistenza nel Comune., gestito dalla associazione "Luci sul mare Onlus", che ospita una ventina di persone affette da varie disabilità". Così la consigliera regionale Simona Bisaglia, che ha apprezzato l'invito dell'amministrazione comunale per questo importante tour tra le strutture sociali del comune di Porto Tolle."L'accoglienza ricevuta da queste persone così speciali, tutti impegnati nelle loro attività, è stata una autentica emozione. Il valore di un piccolo gesto, il dono ricevuto, vederli creare una scultura partendo da un libro semiaperto le cui pagine sono piegate ad arte,, mi sono fatta carico di trasferirle in Regione Veneto, ho compreso le loro necessità e li ringrazio per avermi aperto le porte del centro diurno. Sono stata accompagnata anche nella nuova casa di riposo recentemente inaugurata, il Csa San Nicolò, ho visitato i locali, ho parlato con gli operatori.Concludendo: "Incontri importanti, che arricchiscono. Esperienze da tenere sempre a mente in V Commissione (Politiche Socio Sanitarie) del Consiglio regionale del Veneto".