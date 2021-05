"Attenti al lupo", un'app e un percorso multimediale per il museo Archeologico Nazionale di Adria, di Fratta Polesine e Atestino a Este

ADRIA (Rovigo) - L'orma di un lupo diventa la chiave di accesso per un percorso multimediale immersivo, fatto di video e realtà aumentata, che mette in relazione il Museo Archeologico Nazionale di Adria, il Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine e il Museo Nazionale Atestino a Este. Si tratta di "Attenti al lupo", progetto ideato da Talea Teatro e TOP-Teatri Off Padova che utilizza il format "Museum Alive" e la app collegata, e organizzato in partenariato con la Direzione regionale Musei del Veneto (di cui i tre Musei fanno parte) e l'associazione Studio D.Sostenuto dallanell'ambito del bando "Eventi culturali 2020", coniuga i linguaggi digitali e i linguaggi artistici, proponendo un modo innovativo di interpretare, promuovere e vivere i musei e rilanciando in maniera originale e coinvolgente la loro visita dopo tanti mesi di chiusura. L'iniziativa sarà lanciata sabato 22 maggio in contemporanea ad Adria, Fratta Polesine ed Este.ed Este condividono un territorio ricco di testimonianze dei veneti antichi. Ed è proprio una leggenda locale il filo conduttore scelto per la creazione del percorso di visita "Attenti al lupo", attivabile tramite la app di Museum Alive (disponibile gratuitamente per Android e iOS). Raccolta dallo storico e geografo romano Strabone, e testimoniata anche da alcuni reperti in mostra nei tre musei, la leggenda narra come le azioni di un lupo siano all'origine della razza di cavalli venetici, famosissima in antichità.Inquadrando, quindi, i marker a forma di orma di lupo nelle sale, i visitatori avranno accesso a tutta una serie di contenuti artistici digitali, declinati per ciascun museo e fruibili su vari livelli: performance video di attori in realtà aumentata e clip audio che raccontano i reperti archeologici eattraente per tutte le fasce d'età: ogni visitatore avrà, infatti, la possibilità di personalizzare la propria esperienza di fruizione scegliendo cosa visualizzare tramite la app. Una scommessa che guarda non solo al turista di passaggio, ma esplora pure le potenzialità del turismo di prossimità: l'obiettivo, infatti, è anche quello di incontrare l'interesse dei residenti che possono trovare nel museo un luogo di riscoperta del loro territorio.Il progetto "Attenti al lupo" sarà lanciato ufficialmente sabato 22 maggio con un evento che si terrà in contemporanea, a partire dalle ore 11.30, ai musei di Adria, Este e Fratta Polesine (quest'ultimo aperto per l'occasione nel mattino di sabato in via del tutto eccezionale).