Rovigo: il turismo nel post Covid come forma di rilancio per l’economia del territorio

Anche tutto il territorio di Rovigo come, del resto tutta l’Italia, sta fremendo perché venga ad essere attivata la nuova strategia turistica post coronavirus. Alla base dei provvedimenti che le autorità governative e non solo loro sono chiamate a stabilire, ovviamente, vi sarà tutto quello che verrà ad essere considerato come fondamentale per assicurare un turismo sicuro, oltre che sostenibile. Non per nulla, anche Rovigo anela ad una rapida ripresa economica in quello che si potrebbe definire come periodo post-pandemia. Una necessità che è divenuta sempre più estremamente urgente.

In questa nuova strategia volta a favorire il turismo nel post Covid, potrebbe essere vincente il proporre le eccellenze enogastronomiche che contraddistinguono Rovigo e la sua provincia. In pratica, un vero e proprio viaggio turistico incentrato sulla tradizione enogastronomica di questo stupendo territorio. Di certo, un percorso che include tradizioni, sapori, gusto oltre che bellezze storiche, artistiche, culturali e naturali, è una imperdibile occasione per un proficuo rilancio dell’economia di tutta la zona di Rovigo.

Quindi, pensare alla buona cucina come protagonista, al fine di ospitare turisti desiderosi di scoprire le bellezze e le bontà che sono parte integrante di tutta l’area. D’altra parte, è notorio che mangiare a Rovigo e provincia, offra una splendida e fantastica occasione di poter andare alla scoperta di eccellenze enogastronomiche che sono assolutamente di gran qualità.

Se per bellezza e fascino, Rovigo è senza uguali, altrettanto effervescenti e succulente sono le caleidoscopiche proposte enogastronomiche come, ad esempio, le celeberrime lumache del Polesine che, indubbiamente, rappresentano una vera e propria eccellenza ricca di un gran gusto.

Come, poi, dimenticare un’altra eccellenza del territorio, ovvero le noci di Rovigo. La noce Lara, infatti, oltre che essere noce tipica di Rovigo, merita di essere assaggiata e assaporata proprio perché è una incredibile leccornia senza eguali. Quindi, l’enogastronomia è una ricchezza culinaria che, oltre che da poter essere considerata come vera e propria ambasciatrice, fornisce un elemento importante per rilanciare il turismo nel post Covid.

Pertanto, se le

costituiscono un valido sostegno per chi è interessato a questo argomento, le proposte dell’enogastronomia del territorio di Rovigo, sono una succulenta e imperdibile opportunità che merita essere degustata. In questo viaggio culinario, poi, non potrà mancare, ovviamente riso e bisi, una ricetta semplice che, tuttavia, è estremamente gustosa.

Altro tipico sapore tradizionale di Rovigo, è l’aglio bianco Polesano, il quale ha ottenuto la

. Perciò, oltre che offrire la possibilità di poter ammirare monumenti e luoghi d’interesse quali, ad esempio, il Duomo di Santo Stefano, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e le altre meraviglie conservate nel centro storico di Rovigo, in una ottica di turismo post Covid, sarebbe da proporre, anche, un avvincente viaggio enogastronomico, in cui viene ad essere coinvolto tutto il territorio.

Oltre che essere un forte messaggio tramite il quale si manifesta un chiaro invito a celebrare i magnifici prodotti italiani, Rovigo, unitamente alla sua provincia, diverrebbe una invitante meta turistica. Non per nulla, non è da dimenticare che, oltre che per la forte passione per la lavorazione dei prodotti, questa stupenda parte d’Italia è, anche, celebre per essere considerata come un fantastico contenitore ove sono racchiusi i magnifici prodotti dell’agricoltura, della terra e dell’allevamento. Una ricchezza che aiuterebbe, e non poco, a rilanciare l’economia.