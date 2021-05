Un grande segnale di coscienza civile e morale

ROVIGO - Domenica 23 maggio 2021 si terrà l'evento Un Po prima del Mare organizzato da Plastic Free Onlus, l'associazione operativa su tutta la penisola per sensibilizzare sulla tematica dell'inquinamento da plastica. La Onlus, nata nemmeno due anni fa, è riuscita con i suoi tanti progetti a spiccare nel panorama dell'ambientalismo nazionale e ormai è attiva ovunque, grazie anche alla sua concretezza e alla presenza capillare degli oltre 800 referenti. "Sono nato e cresciuto a Ficarolo, con il Po a due passi - spiega Paolo Monesi, referente Alto Polesine - e il problema dei rifiuti trasportati dal Grande Fiume lo conosco bene. Da lì è scoccata la scintilla: organizzare un mega evento di pulizia che coinvolgesse tutte le quattro regioni attraversate dal suo corso. Lo scopo chiaramente non è solo pulire sponde e argini del Po ma anche accendere i riflettori sul problema dell'inquinamento fluviale, dal momento che i fiumi sono i principali vettori dei rifiuti urbani che inevitabilmente finiranno nei mari impattando sull'ecosistema marino e, di riflesso, sul nostro."

Monesi, dopo aver trovato l'appoggio della Onlus è, di fatto, diventato il project manager dell'evento e dopo alcuni mesi di intensa pianificazione, coordinamento interno e coinvolgimento di sponsor, università, istituzioni locali e regionali si è arrivati a chiudere il cerchio. Domenica 23 maggio saranno dunque ben 48 le tappe di pulizia dal Piemonte alla foce, con il Veneto che potrà vantare il record di appuntamenti, 16. Conclude Riccardo Mancin, referente per la regione Veneto: "Sono davvero felice che 16 Comuni rivieraschi abbiano aderito con entusiasmo al progetto: Melara, Bergantino, Castelmassa, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Guarda Veneta, Polesella, Adria, Villanova Marchesana, Papozze, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle. Si passa dal confine con la Lombardia alle spiagge del Delta, percorrendo tutta la provincia di Rovigo. E' una occasione unica per dare risalto a tutto il Polesine, per viverlo e, come spesso succede, scoprirlo. Unirsi all'azione di pulizia è, a mio parere, un grande segnale di coscienza civile e morale, di rispetto e amore per il territorio e il pianeta. C'è tanto da fare per contrastare l'inquinamento sul Po ma questo evento rappresenta una svolta. E' un evento storico, mai realizzato prima in Italia, memorabile. Sono orgoglioso che l'idea sia nata qui in Polesine per merito del nostro referente Paolo Monesi, lo ringrazio di cuore per lo sforzo e l'impegno profuso. Invito tutti i polesani a iscriversi e partecipare in massa, lo dobbiamo al nostro stupendo fiume." Per maggiori dettagli sui singoli appuntamenti è possibile entrare nella pagina Facebook Plastic Free Veneto e Plastic Free Rovigo mentre per registrarsi gratuitamente è sufficiente andare nella sezione Eventi del sito web www.plasticfreeonlus.it