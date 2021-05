Il 22 e 23 maggio approda ad Adria il corso base per Operatori Aib

ADRIA (Rovigo) - Si terrà ad Adria il 22 e 23 maggio prossimi, il corso base di Formazione per gli operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (Operatori Aib).Il corso si svolgerà (conformemente al DR 45 del 30/03/21)secondo il "Protocollo regionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti al sistema regionale di protezione Civile durante l'emergenza Covid-19" e sarà riservato a una ventina di volontari appartenenti ai Gruppi/Associazioni di protezione civile, delle provincie di Rovigo, Padova e Vicenza, convenzionate con la Regione del Veneto.. I docenti del corso sono volontari selezionati dalla Regione iscritti all'Albo Regionale Formatori. Per la provincia di Rovigo saranno Marco Passarella e Marco Rossi.“Effettuare corsi di questo spessore ed importanza è importante –commenta il Sindaco Omar Barbierato- sia per il livello di formazione dei nostri operatori, sia per gli spazi che, grazie alla nuova Sede, riusciamo a mettere a disposizione nel totale rispetto delle norme antiCovid”La parte teorica si terrà presso la sala convegni della nuova sede del Gruppo di Protezione Civile di Adria collocata in Corso Mazzini, 84. La parte pratica si svolgerà presso il magazzino comunale di Viale Risorgimento, 56/A. “Saranno presenti anche i volontari del Gruppo Comunale di Albignasego e del Coordinamento Parco Colli Euganei, con i quali abbiamo un accordo di "mutuo soccorso" ormai da qualche anno”-spiega il consigliere Enrico Bonato