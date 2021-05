Cristiano Corazzari e Laura Cestari al fianco di Coldiretti contro il fotovoltaico in campagna

ROVIGO - "" affermano danella, progetto di legge che vorrebbe dire No al consumo di suolo agricolo da parte della posa di impianti fotovoltaici a terra in campagna.- Questa mattina, nella sede provinciale di Coldiretti Rovigo, Corazzari e Cestari hanno messo nero su bianco la loro firma alla petizione che dice No al fotovoltaico su suolo agricolo”.La loro adesione si aggiunge a quella dei numerosissimi parlamentari, consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, assessori, sindaci del territorio regionale” ha commentato il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan.Martedì 18, appuntamento alle 11 a Venezia con l’arrivo della delegazione di agricoltori che saranno accolti dal Vice Presidente Nicola Finco e dai consiglieri regionali."La scelta di fare una petizione, per appoggiare gli agricoltori, è nata da un comitato cittadino spontaneo, il “Mamme zero consumo suolo” ad aprile. In meno di due mesi, la raccolta firme estesa a tutte le province venete, ha permesso la raccolta del consenso di 24 mila persone. Parallelamente è stato lanciato un concorso scuola condiviso dalle insegnanti venete; si tratta de “L’Energia S©olare” che ha visto la partecipazione di innumerevoli studenti, classi e scuole. Insomma, la società civile si è schierata in maniera massiccia dalla parte degli agricoltori in questa" conclude Coldiretti giustificando l'attività di questi mesi nella campagna contro il fotovoltaico su terreno agricolo, agrovoiltaico incluso.