21 enne denunciata dalla Polfer di Rovigo per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale

ROVIGO - 14 indagati a vario titolo, 2562 persone controllate, 216 servizi di prevenzione e repressione dei reati nella stadio, comprendenti anche servizi antiborseggio in abiti civili, 15 pattuglie impiegate in servizi di vigilanza a bordo dei convogli e 31 pattugliamenti lungo linea, nelle tratte ferroviarie di competenza, questo il bilancio dell’attività del personale del compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, nella scorsa settimana.

A Rovigo la Polfer ha denunciato una 21enne per rifiuto di declinare le proprie generalità e per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

All’arrivo del treno regionale Bologna-Venezia nella stazione di Rovigo, gli agenti sono intervenuti a seguito della richiesta del capotreno, che si era imbattuto in una passeggera priva del titolo di viaggio, e non propensa a fornire le generalità.

Anche con il personale della Polfer, la giovane, perseverando in un atteggiamento ostile, ha ribadito il suo rifiuto di fornire un documento, così come di declinare le generalità e all’invito dei poliziotti di seguirli in ufficio per un controllo identificativo, ha reagito con violenza, colpendo uno di loro al collo.

A Mestre sono stati denunciati due uomini di 42 e 43 anni per il reato di deturpamento ed imbruttimento di proprietà altrui. Sono stati colti nella notte dal servizio notturno di vigilanza nello scalo, mentre imbrattavano con vernice spray la fiancata di una carrozza di un treno. Uno dei due era già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

Nella settimana appena trascorsa è stata effettuata anche l’Operazione “Oro Rosso”, periodicamente disposta su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per monitorare e contrastare gli episodi di furti di rame in ambito ferroviario, oltre che per verificare l’osservanza della normativa ambientale sullo smaltimento dei rifiuti particolari.

16 le ispezioni eseguite ai depositi di rottami, dove è stato effettuato un attendo esame di tutti i materiali in giacenza, analizzandone la provenienza e la tipologia. 21 le persone controllate. L’operazione ha visto impiegati 35 operatori e si è protratta per l’intera giornata dell’11 maggio.