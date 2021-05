Il Bettinazzi è l'Adriese e l'Adriese è il Bettinazzi

ADRIA (Rovigo) - "Sono usciti tanti articoli e tante notizie in merito allo stadio Luigi Bettinazzi e quindi l'Adriese vuole fare chiarezza su quanto sta accadendo, in quanto la storia di questa struttura va di pari passo con quella della società Usd Adriese". "Verrà fatto questo bando e noi non vogliamo andare contro le regole; ci chiedono un progetto, ma sfido qualsiasi imprenditore a farlo senza avere delle certezze"."Le nostre certezze sono in primis, soprattutto per il settore giovanile, le strutture; noi queste certezze non ce le abbiamo, mentre il comune come struttura Adriese ce l'ha, visto che c'è una proprietà molto forte"."Abbiamo provato a buttare giù le basi per un settore giovanile: ci siamo rapportati con l'amministrazione comunale e un assessore allo sport che non c'è più e gli abbiamo chiesto per le strutture inerenti al settore giovanile e lui ci ha risposto che non c'erano problemi e che vProseguendo:. "Il nostro presidente aveva fatto una proposta per il campo in via Parco Delta del Po, con una manifestazione d'interesse, da parte dell'amministrazione non vi è stata nessuna risposta". "Da parte nostra poi è stato fatto sempre in quel campo una grande manutenzione con un nuovo impianti d'irrigazione"."È stato riabilitato il campo in sintetico e sistemato il terrazzo che perdeva pezzi; noi cerchiamo d'investire, ma avendo una concessione annua è difficile programmare il futuro". "Avevamo chiesto anche il campo di Carbonara, dicendo che lo avremo sistemato; anche li nessuna risposta da parte del comune"."Nessun imprenditore vuole buttare via soldi senza avere delle certezze; da notare infine che per richiedere il credito sportivo bisogna avere quattro anni di convenzione, ma se l'amministrazione non ce li dà non possiamo accedervi".