Il ministro Roberto Cingolani alla Regione Veneto: 72% di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle autorizzazioni green

VENEZIA - “Abbiamo avuto l’occasione di porre varie questioni sul tavolo, partendo dalla necessità di frequenti interlocuzioni con le Regioni stesse in modo da poter affrontare insieme ed in clima di sinergia la sfida della transizione ecologica”.È questo il commento dell’a conclusione dell’incontro tra il rappresentante del Governo e quelli delle Giunte regionali, insieme al, sulla qualità dell'aria, dell'acqua e dei suoli, sul dissesto idrogeologico, sulla necessità di semplificazione normativa, sulla gestione dei rifiuti attraverso la responsabilizzazione dei territori.”.In materia di energia “, sapendo che il restante 28% non potrà che essere da fonte fossile. Così come è fuori discussione che tutti insieme dovremmo proporci a livello internazionale con un messaggio chiaro rispetto alla riduzione dei gas climalteranti.di sapere che l’Europa emette solo il 9% di questi gas e che è necessario trainare anche il resto del mondo in questa sfida se vogliamo veramente affrontare la questione in modo serio e concreto. Non sono cose che possono rimanere ristrette a livello locale; nonostante qualcuno tenti di farlo credere”.