L'Adriese non riesce a sfondare la corazzata Trento. Sconfitta per 2 - 0

ADRIA (Rovigo) - Niente da fare per l'Adriese, che allo stadio del Bettinazzi cade contro la prima in classifica e quasi campione di questo girone C di serie D, ossia il Trento di mister Carmine Parlato. Il risultato finale è di 2 - 0, ottenuto con due calci piazzati ben realizzati, anche se non con poche casualità.A questo punto l'Adriese rimane ferma a 49 punti e con il Delta Porto Tolle che gli passa davanti per un solo punto, ma con ancora quattro squadre da giocare fino alla fine per cercare di collezionare qualche punto in più.Al 12' Scapin la mette per Beltrame che calcia con potenza a giro sul secondo palo, ma la palla esce di pochissimo alla destra del portiere trentino.Al 17' ci riprova Kabine dalla distanza con un tiro di potenza, ma la palla esce fuori di pochissimo sopra la traversa. Cambio campo e Marocco fa due miracoli, prima su Pattarello e poi su Caporali.Nel secondo tempo è il Trento a dettare legge con il centrocampo che alza il proprio baricentro e l'Adriese che fa fatica ad uscire. Ancora Pattarello e poi Caporali provano a sfondare la difesa granata, ma la stessa resiste.Si conclude una sfida comunque ben giocata da entrambe le squadra, ma con un Trento con una marcia in più e con la prospettiva di vincere il campionato.